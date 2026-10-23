Antivero reiteró el pedido de apertura de paritarias docentes: “El espacio más sano para debatir”

AGMER exigió una convocatoria urgente a paritarias y una propuesta de recomposición salarial después del plenario de secretarias y secretarios generales realizado este jueves en Villaguay. Su titular, Abel Antivero, sostuvo que la docencia perdió un 45% de poder adquisitivo en relación con la canasta básica total.

En diálogo con Elonce, el dirigente explicó que el encuentro reunió los planteos de los 17 departamentos entrerrianos. La discusión incluyó la situación salarial y los problemas de cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Antivero señaló que durante el año hubo “cuatro reuniones paritarias frustradas” y pidió que el Gobierno presente una oferta que responda a las necesidades del sector. Advirtió, además, sobre las condiciones en las que los docentes podrían llegar al próximo ciclo lectivo.

El planteo salarial y los aumentos por decreto

El secretario general de AGMER afirmó que los incrementos dispuestos por decreto acumulan un 10%. Según la evaluación del sindicato, persiste una diferencia del 16% respecto de la recomposición que reclama.

A ese desfasaje sumó otra comparación: “Genera la pérdida de un poder adquisitivo del 45% en lo que respecta a la canasta básica total”. El porcentaje corresponde al diagnóstico expresado por la conducción gremial sobre la situación de los salarios docentes.

Para Antivero, la negociación debe retomarse en el ámbito paritario. Lo definió como el espacio “necesario” y “más sano para todas las partes”, y sostuvo que el sindicato continuará haciendo público el reclamo.

Las dificultades con medicamentos y prestaciones de OSER

El dirigente informó que la semana pasada mantuvieron una reunión con el presidente del directorio de OSER, Mariano Gallegos. Explicó que el encuentro se produjo ante reclamos por la falta de entrega de medicamentos, especialmente los utilizados en tratamientos oncológicos.

Según relató, los representantes de los 17 departamentos llevaron al plenario demandas vinculadas con la obra social. AGMER mantiene el contacto con el directorio mediante su vocal para seguir esas situaciones.

“Nos dicen que habría respuesta y solución inmediatamente en estos días”, señaló Antivero. Por ese motivo, indicó que esperarán el inicio de la próxima semana para evaluar si se concretan las respuestas anunciadas.

El gremio anticipó que comunicará nuevas acciones

En el plano salarial, Antivero sostuvo que la organización tiene analizados otros pasos, aunque no detalló medidas ni fechas. “La semana que viene los iremos socializando”, anticipó sobre las decisiones que comunicarán a la docencia.

Mientras tanto, el sindicato continúa con su escuela itinerante entrerriana, que este viernes desarrolla actividades en Rosario del Tala. El dirigente explicó que la iniciativa busca mostrar las condiciones laborales y sostener el pedido de una convocatoria.

“La lucha es colectiva, hay que sumarse a todas las actividades de nuestro sindicato, hay que participar”, expresó. También pidió a los docentes que sigan las comunicaciones de cada seccional sobre las actividades previstas para la próxima semana.