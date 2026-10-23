Comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes 23 de octubre, con un total de 19 imputados por presunta asociación ilícita y lavado de activos. El debate se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal N°5, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de ambos expedientes.

El tribunal estuvo integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, quienes dieron inicio a las audiencias en las que se analizarán las acusaciones vinculadas con presuntas maniobras de lavado de dinero mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias.

Tanto la expresidenta como el diputado nacional Máximo Kirchner participaron de manera virtual en la primera jornada, al igual que otros acusados. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que esta modalidad fue autorizada de manera excepcional y que los imputados deberán presentarse personalmente cuando sean convocados a declarar.

Planteos de las defensas y lectura de las acusaciones

Durante el inicio del debate, una de las defensas cuestionó los plazos procesales establecidos tras la reciente unificación de los expedientes. Argumentó que no se habían cumplido los diez días hábiles necesarios para preparar adecuadamente la defensa en la causa Hotesur, cuyo juicio estaba previsto originalmente para marzo de 2027.

Ante este planteo, el juez Michilini resolvió que durante la jornada del viernes se avanzara únicamente con la lectura de las acusaciones correspondientes a Los Sauces, mientras que el tratamiento de Hotesur continuaría en los próximos días.

El magistrado explicó que esta organización permitiría respetar los plazos procesales reclamados por las defensas. En tanto, el fiscal Diego Velasco quedó a cargo de presentar el resumen de las imputaciones correspondientes al expediente Hotesur.

Qué sostiene la acusación contra Cristina Kirchner

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que las presuntas maniobras investigadas se habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con la participación de funcionarios públicos y empresarios.

Según la acusación, los hechos “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”, con la supuesta finalidad de “sustraer y apropiarse de fondos públicos”.

En ese sentido, el Ministerio Público Fiscal planteó que parte del dinero presuntamente obtenido mediante irregularidades en la adjudicación de obras públicas habría sido canalizado hacia empresas vinculadas con la familia Kirchner.

“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas”, sostuvo la acusación presentada durante la audiencia.

Las operaciones hoteleras e inmobiliarias investigadas

La Fiscalía señaló que la presunta organización habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con una estructura estable y una distribución de funciones entre personas vinculadas con el ámbito público y privado.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las maniobras no se habrían limitado al otorgamiento de beneficios a determinados empresarios, sino que también habrían incluido mecanismos destinados a transferir y disimular el origen de los fondos.

Entre los empresarios mencionados en la acusación se encontraron Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas compañías habrían participado, según la Fiscalía, en distintas operaciones comerciales con sociedades vinculadas a la familia Kirchner.

Los investigadores pusieron especial atención en préstamos, compraventas de propiedades, alquileres de establecimientos hoteleros y operaciones inmobiliarias que, según la hipótesis acusatoria, habrían sido utilizados para introducir fondos de presunto origen ilícito en el circuito económico formal.

En relación con las operaciones investigadas, la acusación sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito”.

La Fiscalía consideró que las actividades hoteleras e inmobiliarias habrían permitido canalizar recursos provenientes de empresas relacionadas con Báez y el Grupo Indalo. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis acusatoria que deberá ser examinada durante el juicio.

Con el inicio del debate oral, el Tribunal Oral Federal N°5 comenzó una nueva etapa judicial en la que se analizarán las pruebas, los planteos de las defensas y las responsabilidades atribuidas a cada uno de los 19 imputados. (NA)