 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Recta final

Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro acordaron abrir sus cuentas antes del balotaje

El compromiso presentado ante la Justicia Electoral incluye información de familiares y empresas vinculadas con ambos candidatos. Las campañas prevén una divulgación simultánea, aunque la entrega y publicación de los documentos todavía requieren pasos pendientes.

23 de Octubre de 2026
Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva.
Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva.

El compromiso presentado ante la Justicia Electoral incluye información de familiares y empresas vinculadas con ambos candidatos. Las campañas prevén una divulgación simultánea, aunque la entrega y publicación de los documentos todavía requieren pasos pendientes.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro acordaron abrir de manera recíproca sus registros bancarios, fiscales y telefónicos antes del balotaje presidencial. El compromiso fue formalizado este jueves ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), a tres días de la votación.

 

El entendimiento también comprende información de familiares y empresas vinculadas con ambos candidatos. Las campañas plantearon que los documentos se divulguen simultáneamente para que puedan ser consultados por la ciudadanía.

 

 

La firma del acuerdo no implica que toda la información ya esté disponible. Su publicación depende de la entrega de los registros y de las autorizaciones necesarias para acceder a datos de terceros.

 

Qué información contempla el compromiso

 

El esquema presentado prevé obtener documentación del Banco Central de Brasil, entidades financieras, la Receita Federal y compañías telefónicas. Las campañas habían fijado las 23.59 del jueves como plazo para presentar las autorizaciones pendientes.

 

Flávio Bolsonaro condicionó su aceptación a incorporar información del entorno presidencial. Entre sus pedidos incluyó los gastos de la tarjeta corporativa de la Presidencia desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, y los registros de visitas de los hijos del mandatario al Palacio de la Alvorada.

 

 

También solicitó datos sobre el uso de helicópteros oficiales y los vínculos del Gobierno con el exbanquero Daniel Vorcaro. La campaña de Lula aceptó las condiciones y presentó una nueva declaración ante el tribunal.

 

Del desafío en el debate al acuerdo entre las campañas

 

La iniciativa surgió durante el debate televisado del domingo, cuando Lula propuso abrir sus registros personales y los de su entorno si su adversario hacía lo mismo. Después comenzaron las negociaciones para definir el alcance de la documentación.

 

El coordinador de la candidatura oficialista, Camilo Santana, sostuvo que el presidente había accedido a todos los requerimientos. A su vez, pidió que Bolsonaro autorizara dentro del mismo plazo la apertura de sus registros y los de sus familiares.

 

 

El acuerdo se incorporó a la última etapa de la campaña presidencial de Brasil, atravesada por acusaciones cruzadas sobre presuntos hechos de corrupción. Los involucrados han rechazado las imputaciones que los vinculan con irregularidades.

 

Qué papel tendrá la Justicia Electoral

 

Tras la presentación, el ministro André Mendonça señaló que los candidatos pueden divulgar voluntariamente su información sin necesidad de una autorización judicial. También aclaró que la Justicia Electoral no asumiría la mediación de esa publicación.

La campaña de Lula entregó documentación al TSE y pidió que Mendonça actuara como árbitro para garantizar la integridad de los registros y su difusión simultánea. Persisten diferencias entre los equipos sobre la forma de verificar los documentos antes de publicarlos.

 

La divulgación voluntaria tampoco reemplaza las investigaciones oficiales. Mendonça advirtió que la presentación de extractos y declaraciones personales no permite, por sí sola, descartar operaciones realizadas mediante terceros.

Temas:

Brasil Lula da Silva Flávio Bolsonaro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso