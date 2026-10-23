Qué modelos de celulares dejarán de tener acceso a WhatsApp desde noviembre  

Desde el primer día de noviembre de 2026, algunos celulares podrían quedarse sin acceso a WhatsApp. La lista de posibles afectados reúne modelos de distintas marcas que ya no alcanzan los requisitos de software de la aplicación.

Quienes tengan uno de esos teléfonos deberían comprobar qué versión del sistema operativo usan y si todavía pueden instalar una actualización. La lista de celulares que perderán WhatsApp sirve como referencia, pero no reemplaza esa verificación individual. La cuenta y los chats pueden recuperarse en otro equipo compatible si se conserva el número y existe una copia de seguridad.

Qué modelos podrían quedar sin WhatsApp

WhatsApp requiere Android 6.0 o una versión posterior en los teléfonos que usan ese sistema. En los iPhone, el mínimo informado es. Si el dispositivo no puede actualizarse hasta el nivel correspondiente, podría dejar de ejecutar versiones compatibles de la aplicación y perder el acceso al servicio.

Entre los posibles afectados figuran el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy Trend Lite. También aparecen el Moto G y el Moto E de primera generación, además del Droid Razr HD.

La lista de celulares que perderán WhatsApp incluye, asimismo, modelos antiguos de LG y Sony. En el caso de LG, se mencionan Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Para Sony, los equipos señalados son Xperia Z y Xperia SP. Como existen variantes y actualizaciones distintas según el modelo o el país, aparecer en la lista no confirma por sí solo que el teléfono vaya a perder acceso.

Cómo revisar el sistema y guardar los chats

En Android, hay que abrir Ajustes y buscar Acerca del teléfono; allí, en Información de software o Versión de Android, se puede consultar el sistema instalado. En iPhone, la versión aparece al entrar en Ajustes, General e Información.

También conviene revisar Actualización de software para saber si hay una edición nueva disponible. Si el equipo no llega al requisito, antes de migrar conviene respaldar conversaciones, fotos y documentos.