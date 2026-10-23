Billeteras virtuales y bancos deberán informar sus tasas de rendimiento desde el 1 de noviembre

El Banco Central estableció que, desde el 1 de noviembre, las billeteras virtuales y los bancos deberán "transparentar" las tasas de rendimiento de los fondos comunes de inversión (FCI) de dinero, conocidos como money market. La medida busca facilitar la comparación entre las distintas alternativas para invertir los saldos disponibles en las cuentas.

La disposición fue establecida mediante la Comunicación A 8497, emitida por el organismo que preside Santiago Bausili. La normativa alcanza a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago y a las entidades financieras que comercializan estos fondos.

A partir de su entrada en vigencia, las plataformas deberán exhibir la Tasa Nominal Anual (TNA) calculada sobre los últimos siete días, con un criterio uniforme que permita a los usuarios conocer y comparar los rendimientos.

Cómo deberán informar las tasas las billeteras virtuales

Hasta ahora, las aplicaciones utilizaban diferentes criterios para comunicar las ganancias de sus fondos. Algunas mostraban rendimientos históricos mensuales, mientras que otras exhibían proyecciones anuales.

Esta diferencia dificultaba la comparación entre las opciones disponibles y podía generar confusión sobre cuánto dinero rendía cada inversión, publicó Clarín.

Con la nueva disposición, la tasa deberá aparecer de forma visible en las aplicaciones y plataformas digitales, junto a la opción para invertir en fondos comunes de liquidez inmediata.

El objetivo es que los usuarios puedan evaluar las alternativas con información homogénea antes de decidir dónde colocar sus pesos.

Billeteras virtuales: deberán informar sus tasas desde noviembre.-

Cuánto rinden actualmente los fondos de inversión

Las tasas de los fondos money market registraron una disminución en los últimos años, en un contexto de desaceleración de la inflación y modificaciones en los requerimientos de encajes bancarios.

Actualmente, los rendimientos informados para estos instrumentos se ubican entre el 14% y el 24% nominal anual, según la entidad y el producto.

De acuerdo con datos del Banco Central correspondientes a julio, los saldos invertidos mediante fondos comunes de inversión y las cuentas de pago remuneradas representaban el 7,2% de los depósitos en pesos del sector privado.

Qué billeteras virtuales ofrecen mayores rendimientos

Según los datos publicados por el sitio Comparatasa, las tasas de referencia de las principales plataformas son las siguientes:

Lemon: rendimiento superior al 20% anual en fondos money market.

Mercado Pago: tasa cercana al 19% anual.

Fondos FIMA de Banco Galicia: rendimiento aproximado del 17% anual.

Ualá: tasa del 24% anual en su cuenta remunerada.

Banco Bica: rendimiento del 22% anual en cuenta remunerada.

Naranja X y Carrefour Banco también ofrecen alternativas de cuentas remuneradas, aunque el informe no precisa sus tasas.

A diferencia de los fondos comunes de inversión, cuyo rendimiento es variable, las cuentas remuneradas pueden ofrecer una tasa previamente establecida, sujeta a las condiciones de cada entidad.

Las tasas mencionadas son valores de referencia y pueden modificarse. Con la nueva normativa, los usuarios tendrán acceso a información presentada bajo un mismo criterio para comparar los rendimientos de los fondos de inversión.