Compras al exterior: los argentinos ya gastaron US$66 millones más que en todo 2025

Las compras al exterior mediante el sistema courier alcanzaron los US$960 millones entre enero y septiembre de 2026, un 59,5% más que en igual período del año pasado. El gasto ya superó el total de 2025 y estimaron que podría alcanzar un nuevo récord anual.
Las compras de los argentinos al exterior mediante el sistema courier alcanzaron los US$960 millones durante los primeros nueve meses de 2026, una cifra que superó en US$66 millones el monto registrado durante todo 2025. Así lo reveló un informe de la consultora Analytica, elaborado sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo con el relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas, las importaciones particulares mediante el servicio puerta a puerta registraron un incremento acumulado del 59,5% respecto del mismo período del año anterior. Durante todo 2025, estas operaciones habían totalizado US$894 millones.
En septiembre, el gasto de los consumidores argentinos en compras internacionales alcanzó los US$105 millones, apenas por encima de los US$104 millones registrados en agosto. De esta manera, el sistema acumuló siete meses consecutivos con operaciones superiores a los US$100 millones mensuales.
Las compras al exterior crecieron, pero mostraron una desaceleración
El informe de Analytica indicó que, pese al elevado volumen de importaciones, el ritmo de crecimiento comenzó a moderarse durante los últimos meses.
En junio se había registrado el máximo mensual del año, con US$125 millones, mientras que en septiembre las compras alcanzaron los US$105 millones.
En la comparación interanual, el incremento de septiembre fue del 2,8%, considerablemente inferior al 13,9% registrado en agosto. Según la consultora, se trató del menor crecimiento nominal interanual de 2026.
Además, al descontar la inflación de Estados Unidos, las operaciones de septiembre mostraron una caída real del 0,9% frente al mismo mes de 2025.
Desde Analytica remarcaron que este resultado representó “la primera caída real desde que se flexibilizaron” las condiciones para realizar compras internacionales.
Las importaciones por courier podrían superar los US$1.250 millones
A pesar de la desaceleración registrada en septiembre, las proyecciones para el cierre de 2026 anticiparon un nuevo máximo anual. La consultora estimó que las importaciones mediante el sistema courier podrían superar los US$1.250 millones al finalizar el año, impulsadas por el volumen acumulado durante los primeros nueve meses.
El crecimiento de esta modalidad estuvo acompañado por las modificaciones implementadas en el régimen de compras internacionales, que facilitaron el ingreso de productos adquiridos en plataformas del exterior.
Cuáles son los requisitos para comprar en el exterior
Según las condiciones informadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las compras mediante los regímenes de courier y pequeños envíos deben cumplir determinados límites de peso, valor y cantidad. Entre las principales condiciones se encuentran:
- Peso máximo: 50 kilogramos por paquete.
- Valor máximo: US$3.000 por envío.
- Pequeños envíos: hasta tres unidades de la misma especie y un máximo de cinco envíos anuales por persona.
- Franquicia: hasta US$400 por envío bajo el régimen de pequeños envíos, sin derechos de importación ni tasa de estadística, aunque corresponde abonar IVA.
- Registro del paquete: los envíos recibidos mediante courier privado no requieren confirmación de recepción en la web de ARCA. En cambio, los gestionados por Correo Argentino deben registrarse según el procedimiento correspondiente.
De esta manera, las compras internacionales mantuvieron un volumen elevado durante 2026, aunque los últimos datos mostraron una moderación en su crecimiento mensual e interanual.