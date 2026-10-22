Préstamos personales: cuáles son los bancos que cobran menos intereses y cuánto se paga

En Argentina, los préstamos personales presentan importantes diferencias en sus tasas de interés, por lo que elegir una entidad bancaria puede representar un ahorro de cientos de miles de pesos. Según un relevamiento de octubre de 2026, solicitar $1 millón para devolver en 24 meses puede generar una diferencia de aproximadamente $276.000 en el monto final, dependiendo del banco y de las condiciones ofrecidas.

Las entidades financieras mantienen distintas líneas de financiamiento destinadas a trabajadores en relación de dependencia, jubilados, beneficiarios de prestaciones sociales y clientes que acreditan sus haberes. Sin embargo, las tasas disponibles varían considerablemente según el perfil crediticio, los ingresos y la vinculación del solicitante con cada institución.

De acuerdo con los datos relevados por iProfesional , el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) comienza en el 58,9% para una línea preferencial del Banco Galicia y alcanza el 255,2% en Banco Hipotecario. Esta diferencia refleja la importancia de comparar no solo las cuotas mensuales, sino también el costo total del financiamiento.

Cuáles son los bancos que cobran menos intereses en préstamos personales

El relevamiento comprende las condiciones ofrecidas por Banco Galicia, Banco Nación, Banco Macro, Banco Ciudad, Santander, Banco Patagonia, Bancor, Banco del Chubut y Banco Hipotecario.

Para establecer una comparación, se tomó como referencia el CFTEA, indicador que contempla los intereses y otros cargos asociados al préstamo. Las tasas mínimas informadas para cada línea son las siguientes:

Banco Galicia - Éminent: TNA desde 39% y CFTEA desde 58,9%, para clientes Éminent.

Banco Nación - Nación Sueldos: TNA desde 49% y CFTEA desde 78,4%, para empleados que cumplen los requisitos.

Banco Nación - Nación Previsional: TNA desde 49% y CFTEA desde 78,4%, orientado a jubilados.

Banco Macro - Jubilados y Selecta: TNA desde 55% y CFTEA desde 91,1%.

Banco Galicia - PLUS: TNA desde 57% y CFTEA desde 95,8%.

Banco Macro - Plan Sueldo: TNA desde 61% y CFTEA desde 104,7%.

Bancor - Préstamo Bancón: TNA desde 65% y CFTEA desde 114,3%.

Banco Macro - Mercado Abierto y PyN: TNA desde 66% y CFTEA desde 116,7%.

Banco Macro - AUH: TNA desde 66% y CFTEA desde 116,7%.

Banco Ciudad - Jubilados ANSES: TNA desde 67% y CFTEA desde 119,1%.

Banco del Chubut - Descuento de Haberes: TNA desde 69,5% y CFTEA desde 125,5%.

Banco Nación - Sin haberes / Destino Libre: TNA desde 71% y CFTEA desde 129,3%.

Banco Ciudad - Plan Sueldo: TNA desde 72% y CFTEA desde 131,9%.

Banco Santander - Préstamo personal: CFTEA desde 142,6%, sin TNA informada.

Banco Patagonia - Préstamo online: TNA desde 87% y CFTEA desde 174,3%.

Banco Galicia - MOVE: TNA desde 87% y CFTEA desde 174,9%.

Banco Ciudad - Cliente Fiel: TNA desde 89% y CFTEA desde 180,5%.

Banco Macro - Renta Presunta: TNA desde 96% y CFTEA desde 203,1%.

Banco Hipotecario - Destino Libre: TNA desde 110,4% y CFTEA desde 255,2%.

Qué bancos ofrecen las tasas más bajas

El Banco Galicia encabeza el relevamiento con su préstamo personal Éminent, que presenta una TNA mínima del 39% y un CFTEA desde el 58,9%. Esta línea contempla plazos de devolución de entre 6 y 72 meses, aunque sus condiciones están reservadas a clientes pertenecientes a ese segmento.

En segundo lugar aparece el Banco Nación, con una TNA desde el 49% y un CFTEA mínimo del 78,4%. Estas condiciones corresponden a sus líneas Nación Sueldos y Nación Previsional, destinadas a trabajadores y jubilados que cumplen determinados requisitos.

En contraste, las opciones con mayores costos incluyen productos de Banco Patagonia, Galicia MOVE, Ciudad Cliente Fiel y Macro Renta Presunta, cuyos CFTEA superan el 170%. El valor más elevado del relevamiento corresponde a Banco Hipotecario, con un CFTEA desde el 255,2% para préstamos de destino libre.

Cuánto cuesta pedir un préstamo de $1 millón a pagar en 24 meses

Para conocer el impacto de las tasas sobre el bolsillo, se realizó una simulación de un préstamo personal de $1.000.000, con devolución en 24 cuotas mensuales, mediante el sistema de amortización francés.

El cálculo, elaborado con el simulador ComparaTasas.ar, permitió estimar las cuotas y los montos totales que deberían devolver los clientes de distintas entidades financieras.

Los resultados correspondientes a octubre de 2026 fueron los siguientes:

Banco Galicia - Éminent: cuota mensual estimada de $65.134, con un total a devolver de $1.563.218.

Banco Nación - Sueldos / Previsional: cuota mensual estimada de $66.148, con un total a devolver de $1.587.543.

Banco Macro - Jubilados / Selecta: cuota mensual estimada de $70.719, con un total a devolver de $1.697.248.

Banco Galicia - PLUS: cuota mensual estimada de $70.719, con un total a devolver de $1.697.248.

Bancor - Préstamo Bancón: cuota mensual estimada de $75.436, con un total a devolver de $1.810.467.

Banco Macro - Plan Sueldo: cuota mensual estimada de $76.638, con un total a devolver de $1.839.303.

Los valores son orientativos y pueden modificarse de acuerdo con las condiciones de contratación, el perfil del solicitante y las tasas vigentes al momento de gestionar el crédito.

La comparación muestra que un cliente Éminent del Banco Galicia devolvería aproximadamente $1,56 millones por un préstamo de $1 millón, mientras que un usuario de la línea Plan Sueldo del Banco Macro terminaría pagando cerca de $1,84 millones.

De esta manera, la diferencia entre ambas alternativas alcanza aproximadamente los $276.000, pese a tratarse del mismo monto solicitado y de un plazo idéntico de 24 meses.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un préstamo personal

Uno de los aspectos fundamentales al evaluar un crédito es distinguir entre la Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA).

La TNA expresa el interés nominal aplicado sobre el capital prestado, pero no incluye necesariamente todos los gastos que debe afrontar el cliente. Por ese motivo, observar únicamente ese porcentaje puede llevar a conclusiones equivocadas sobre el costo real del financiamiento.

En cambio, el CFTEA incorpora los intereses y los cargos contemplados en la operación. Por lo tanto, constituye una referencia más completa para comparar propuestas bancarias cuando se consideran iguales montos, plazos y condiciones.

Cuánto del sueldo se destina a pagar las cuotas

Otro factor importante es la proporción del ingreso mensual que representa el pago del préstamo. Una cuota que resulta accesible para una persona puede convertirse en una obligación difícil de afrontar para otra.

Por ejemplo, en la simulación del Banco Galicia Éminent, la cuota mensual de $65.134 equivale aproximadamente al 4,3% de un ingreso neto de $1.500.000. Sin embargo, para una persona que percibe $250.000 mensuales, ese mismo importe representa alrededor del 26% de su sueldo.

El simulador utiliza como referencia una relación cuota-ingreso cercana al 30% para calcular los ingresos necesarios. Bajo ese criterio, el préstamo de Galicia requeriría un ingreso aproximado de $217.114 mensuales, aunque cada entidad establece sus propias condiciones de evaluación crediticia.

Dónde conviene solicitar un préstamo personal en octubre de 2026

Según las tasas mínimas del relevamiento, Banco Galicia presenta la alternativa de menor costo para clientes Éminent. Banco Nación también ofrece condiciones competitivas para trabajadores que acreditan sus haberes y jubilados que cumplen los requisitos de sus líneas preferenciales.

Por su parte, Banco Macro dispone de distintas opciones destinadas a empleados, jubilados y otros segmentos, con tasas que varían según el producto contratado.

No obstante, la entidad que ofrece el préstamo más económico depende de las condiciones particulares de cada solicitante. Los ingresos, el historial crediticio, el plazo de devolución y la relación comercial con el banco pueden modificar considerablemente la oferta disponible.

Antes de contratar un préstamo personal, resulta conveniente solicitar al menos dos o tres simulaciones por el mismo monto y plazo, verificar el CFTEA y comparar el total que deberá devolverse. También es importante consultar si existen tasas preferenciales para quienes cobran sus haberes en la entidad.