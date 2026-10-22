Oro del Banco Central: investigan operaciones que habrían generado pérdidas por US$1.023 millones

Las operaciones financieras con el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedaron bajo análisis judicial luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara una serie de informes para determinar si corresponde avanzar con una investigación penal. La denuncia se originó a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que identificó un resultado negativo de US$1.023 millones en instrumentos financieros vinculados con las reservas de oro durante 2025.

La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón y está dirigida contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el director de la entidad, Juan Curutchet.

Sin embargo, la intervención de Pollicita se encuentra en una etapa preliminar. El fiscal busca reunir documentación técnica y delimitar los hechos antes de resolver si corresponde impulsar formalmente la investigación, publicó La Nación.

Qué detectó la Auditoría General de la Nación

El origen de la controversia está en el informe de la AGN sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025.

El organismo de control aprobó los estados contables con una opinión favorable sin salvedades, pero incorporó un párrafo de énfasis referido a determinadas operaciones financieras vinculadas con el oro.

En ese apartado señaló que los instrumentos derivados utilizados por la autoridad monetaria registraron un resultado negativo de US$1.023 millones.

A partir de esa información, Dalbón presentó una denuncia en la que planteó que las operaciones podrían configurar los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esas calificaciones forman parte de la denuncia y todavía no constituyen delitos acreditados ni una conclusión judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados.

Los documentos que pidió el fiscal Pollicita

Antes de pronunciarse sobre el avance de la causa, Pollicita solicitó al juzgado que requiera a la Auditoría General de la Nación una copia completa de la Actuación 423/2025.

El pedido incluye las resoluciones, eventuales disidencias, papeles de trabajo y documentación respaldatoria relacionada con las operaciones cuestionadas.

También requirió incorporar la respuesta formal que el Banco Central presentó ante la AGN y establecer si posteriormente se realizaron nuevas actuaciones vinculadas con el mismo asunto.

En paralelo, la Fiscalía pidió al BCRA información sobre las normas que regulan la administración de las reservas de oro y la contratación de instrumentos financieros asociados.

El requerimiento comprende las competencias de las áreas que participaron en las operaciones, los mecanismos de control interno y las instancias de supervisión.

Además, busca determinar si desde 2025 existieron directivas o intercambios institucionales entre el Banco Central y el Ministerio de Economía relacionados con la gestión de ese activo.

La explicación del Banco Central sobre los US$1.023 millones

La principal diferencia entre la denuncia y la posición del BCRA radica en cómo debe evaluarse el resultado de las operaciones.

Mientras el informe de la AGN identificó una pérdida de US$1.023 millones en instrumentos derivados, el Banco Central sostiene que la posición total en oro debe analizarse de manera integral.

Según la autoridad monetaria, la revalorización del metal que permaneció en sus reservas permitió obtener un resultado neto positivo de US$2.505 millones.

El argumento se apoya en que durante 2025 el precio internacional del oro aumentó aproximadamente un 44%, lo que elevó el valor de las tenencias de la entidad.

Desde el BCRA también cuestionaron la interpretación pública del informe y atribuyeron a la conducción de la AGN motivaciones políticas.

La controversia, por lo tanto, no se limita a la existencia del resultado negativo de los derivados, sino que incluye el modo de contabilizarlo y evaluar la estrategia financiera completa.

Cómo funcionaban las operaciones financieras con el oro

Para comprender la discusión es necesario distinguir entre el valor del oro que conserva el Banco Central y los contratos utilizados para protegerse de las variaciones de su cotización.

Durante 2025, la autoridad monetaria recurrió a instrumentos financieros conocidos como opciones, que permiten establecer anticipadamente determinadas condiciones de compra o venta de un activo.

Una opción put otorga el derecho de vender un activo a un precio previamente acordado. Puede funcionar como protección frente a una caída de su valor, aunque generalmente implica pagar una prima.

Por otro lado, al vender una opción call, quien realiza la operación cobra una prima, pero asume la obligación de vender el activo a un precio establecido si el comprador ejerce su derecho.

Según la descripción de las operaciones cuestionadas, el BCRA habría utilizado una estrategia denominada collar, que combina la compra de una opción put con la venta de una opción call.

El objetivo de esa combinación es establecer un límite a las pérdidas ante una eventual caída del precio del oro y, al mismo tiempo, financiar total o parcialmente el costo de esa protección.

La contrapartida es que también puede limitar las ganancias cuando el valor del metal supera determinado nivel.

Como el oro registró una fuerte suba durante 2025, los instrumentos de cobertura arrojaron un resultado negativo, aunque el BCRA sostiene que ese efecto fue compensado por la valorización de sus reservas.