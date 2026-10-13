Oro del Banco Central: advierten que "la situación fue de pérdida en esta operación"

Las operaciones con el oro del Banco Central quedaron en el centro del debate económico tras conocerse información sobre presuntas pérdidas superiores a los USD$1.000 millones, vinculadas con movimientos financieros realizados durante la gestión de Santiago Bausili. El economista Ignacio Trucco analizó la situación en diálogo con Elonce y explicó los riesgos de estas operaciones.

"En principio, se podría decir que es una operación de venta en corto", señaló Trucco. Según explicó, este mecanismo busca aprovechar una eventual caída del precio del oro o protegerse frente a ese escenario. Si el valor del metal disminuye, la operación puede generar ganancias, pero si aumenta, aparecen pérdidas.

El especialista indicó que este tipo de instrumentos son habituales en los mercados financieros. Sin embargo, sostuvo que el incremento internacional del precio del oro habría resultado desfavorable para las posiciones asumidas. "Si el precio sube, uno pierde esa diferencia", precisó.

Ignacio Trucco, economista (Elonce)

Qué se sabe sobre el oro enviado al exterior

Consultado sobre el traslado de lingotes de las reservas argentinas a Gran Bretaña, Trucco reconoció que existe información limitada sobre las condiciones de esas operaciones.

"Se supone que hubo una colocación de oro de las reservas para que generen algún interés o sean garantías de algún otro activo financiero", explicó. No obstante, aclaró que se conocen pocos detalles y evitó establecer conclusiones definitivas.

Para el economista, el principal problema de la economía argentina no está necesariamente en estas operaciones, sino en la política monetaria, las tasas de interés, el tipo de cambio y la evolución del endeudamiento público.

Las advertencias sobre el dólar y la deuda

Trucco cuestionó los esquemas cambiarios que mantienen un dólar relativamente barato mediante tasas elevadas para los instrumentos financieros en pesos.

Según explicó, estas políticas pueden incentivar la compra de dólares, el turismo al exterior y las importaciones, provocando una salida de divisas que limita las posibilidades de crecimiento económico.

"Estos regímenes cambiarios tienen esa dificultad: la economía crece siempre y cuando entren capitales", sostuvo. Finalmente, advirtió que la dependencia del financiamiento externo puede generar nuevas tensiones de deuda y comprometer el crecimiento futuro.