El Banco Central desmintió pérdidas por el oro y aseguró que ganó USD 2.505 millones en 2025

El Banco Central rechazó las observaciones de la Auditoría General de la Nación sobre sus operaciones con oro. Afirmó que el resultado neto de 2025 fue positivo en USD 2.505 millones y explicó que las pérdidas registradas en instrumentos financieros corresponden a una estrategia de cobertura.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rechazó las afirmaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre presuntas pérdidas vinculadas con las operaciones de oro y aseguró que, durante 2025, su posición en ese metal registró un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. La entidad sostuvo que las operaciones cuestionadas forman parte de una estrategia destinada a proteger el valor de las reservas internacionales.
La respuesta surgió después de que trascendieran datos atribuidos a la AGN, según los cuales el organismo monetario habría perdido más de USD 1.000 millones por operaciones relacionadas con el precio internacional del oro.
A través de un comunicado difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA contradijo esa interpretación y señaló que el resultado de sus tenencias debe analizarse considerando tanto la evolución del precio del metal como los instrumentos financieros utilizados para cubrir posibles riesgos.
El Banco Central explicó por qué las coberturas pueden registrar pérdidas
Según la entidad monetaria, las operaciones financieras con oro realizadas durante 2025 forman parte de una política de cobertura aplicada sobre la totalidad de sus tenencias en ese activo.
“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro”, explicó el organismo.
El objetivo de esta estrategia, según indicó, consiste en proteger las reservas internacionales frente a eventuales caídas pronunciadas en el precio del metal precioso.
El Banco Central aclaró que estos mecanismos tienen costos y que, cuando el oro aumenta de valor, los instrumentos contratados para protegerse ante una posible baja pueden registrar resultados negativos.
Por qué el BCRA asegura que el balance fue positivo
La entidad explicó que las coberturas financieras funcionan como una herramienta de protección frente a movimientos adversos del mercado. Por ese motivo, sostuvo que no corresponde evaluar únicamente las pérdidas de esos instrumentos sin considerar las ganancias obtenidas por el activo protegido.
“El activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida”, señaló el comunicado.
En ese sentido, el organismo afirmó que el desempeño favorable del oro durante 2025 permitió compensar los resultados negativos de las coberturas y obtener un saldo neto positivo.
“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, remarcó.
De acuerdo con la posición oficial del BCRA, el resultado de USD 2.505 millones refleja precisamente la combinación entre la valorización del oro y los costos de las operaciones de cobertura.
Una estrategia que se aplica desde 2007
El Banco Central también defendió la continuidad de este tipo de instrumentos y aseguró que no se trata de una práctica reciente.
“Las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años”, indicó.
Como antecedente, mencionó que entre 2007 y 2011 se realizaron operaciones similares y que los pagos asociados a esas coberturas representaron, en relación con el valor de mercado del oro, casi el doble de los registrados durante 2025.
La entidad utilizó esa comparación para sostener que las operaciones cuestionadas responden a una política financiera de larga trayectoria dentro del organismo monetario.
La respuesta a las observaciones de la AGN
Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con los controles y auditorías realizados sobre las operaciones del Banco Central.
El BCRA afirmó que, durante el período comprendido entre 2007 y 2011, la Auditoría General de la Nación no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura ni sobre los pagos efectuados, publicó NA.
Asimismo, aseguró que tampoco existieron cuestionamientos por parte de los auditores externos de la institución respecto de esas prácticas financieras.
“Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”, sostuvo el organismo.