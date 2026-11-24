La familia de la deportista neerlandesa confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales. Había establecido dos marcas mundiales en 2013 y 2016, al alcanzar profundidades de hasta 92 metros sin asistencia respiratoria.
La apneísta neerlandesa Jeanine Grasmeijer murió a los 33 años, según confirmó su familia mediante una publicación en redes sociales. La deportista había establecido dos récords mundiales en la modalidad de inmersión libre y se había convertido en una referente internacional de la disciplina.
Sus allegados informaron que el fallecimiento ocurrió el pasado 16 de noviembre de 2026, aunque la noticia recién fue difundida ocho días después. Las causas de su muerte no fueron reveladas.
“Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella y, cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación”, expresó su familia.
Los récords mundiales de Jeanine Grasmeijer
La deportista consiguió su primer récord mundial en la modalidad de inmersión libre (FIM) en 2013, cuando alcanzó una profundidad de 90 metros sin asistencia respiratoria.
Tres años después, superó su propia marca al descender hasta los 92 metros en una inmersión que completó en tres minutos y 46 segundos.
La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció como la mujer más joven en conseguir un récord mundial en esta especialidad.
La despedida de la comunidad deportiva
Tras conocerse la noticia, la AIDA publicó un mensaje en el que destacó la trayectoria de Grasmeijer, sus logros internacionales y su contribución a la formación de otros deportistas.
“A través de sus logros al más alto nivel, se convirtió en una verdadera pionera en nuestro deporte. Más tarde se alejó de la competencia. Quienes la conocieron la describen como humilde y profundamente inteligente”, señalaron desde la organización.
Luego de abandonar las competencias, la neerlandesa continuó vinculada a la actividad como instructora, transmitiendo sus conocimientos y experiencia a otros practicantes.
Qué es la apnea y cómo se practica la inmersión libre
La apnea es una disciplina acuática que consiste en permanecer bajo el agua mediante la suspensión voluntaria de la respiración, sin utilizar equipos de suministro de aire. En la modalidad de inmersión libre, los deportistas descienden y ascienden utilizando una cuerda como medio de propulsión, sin recurrir a aletas. La especialidad requiere preparación física, técnica y mental.
La familia confirmó que el funeral se realizará este miércoles 25 de noviembre e invitó a quienes conocieron a la deportista a participar de una reunión para compartir recuerdos.
“Nos reuniremos en la cafetería para compartir el dolor y los recuerdos. Vení tal como sos; el color es bienvenido”, expresaron sus allegados.