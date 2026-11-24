La Feria Honoria Bustos tendrá su edición navideña el sábado 12 de diciembre, desde las 17, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Habrá productos artesanales, obras de arte, gastronomía y una presentación musical. La entrada será libre y gratuita.
La Feria Honoria Bustos realizará una edición especial de Navidad el sábado 12 de diciembre, a partir de las 17, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en calle Racedo 250 de Paraná.
En ese marco, convocaron a artistas, artesanos y emprendedores a participar de una jornada destinada a promover las producciones locales y ofrecer alternativas para los regalos de fin de año.
La iniciativa reunirá a creadores de la capital entrerriana y de localidades vecinas, quienes ofrecerán productos de diferentes rubros. La propuesta buscará combinar calidad, variedad y precios accesibles para quienes deseen anticipar sus compras navideñas.
Con entrada libre y gratuita, el encuentro permitirá recorrer las instalaciones del centro cultural, conocer el trabajo de los expositores y adquirir piezas artesanales y artísticas.
Una feria con propuestas para los regalos de Navidad
La exposición se distribuirá en la sala central, a ambos lados del emblemático vagón donde funciona la sastrería teatral Laly Mainardi y en la explanada exterior del establecimiento.
Entre las propuestas anunciadas habrá artistas plásticos que ofrecerán obras en pequeño formato, además de ceramistas, ebanistas, orfebres, emprendedores gastronómicos y artesanos especializados en diferentes disciplinas.
También se podrán encontrar productos textiles, trabajos en vitrofusión, mosaiquismo y marroquinería, entre otras creaciones. La diversidad de rubros permitirá acceder a distintas alternativas de obsequios para las celebraciones de fin de año.
Gastronomía y música en vivo
Además de los puestos de exposición y venta, la edición navideña de la Feria Honoria Bustos contará con un servicio de cantina para quienes recorran el predio durante la jornada.
La programación cultural incluirá la actuación del grupo coral Varietales, que ofrecerá una presentación musical en la sala principal del Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Desde la organización recordaron que el acceso será libre y gratuito. La actividad está prevista para el sábado 12 de diciembre, desde las 17, y se suspenderá en caso de lluvia.
Convocatoria
Las organizadoras informan que los cupos son limitados. Por lo tanto, si hay algún interesado que aún no haya completado su formulario, solo debe comunicarse con: 343-4807440 o al e-mail tresmonedasproducciones@gmail.com
Nombre: Feria Honoria Bustos-Edición Navidad
Lugar: Centro Cultural Juan L. Ortiz- Racedo 250
Día: sábado 12 de diciembre
Horario: de 17 a 23
Modalidad: acceso libre y gratuito
Organiza: Tres Monedas Producciones
Contacto: 343-4807440 o tresmonedasproducciones@gmail.com