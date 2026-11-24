Con tan solo nueve años, León Todoni se destaca en el motocross y volvió a demostrar sus condiciones durante una competencia disputada el último fin de semana en el circuito La Cava, en Paraná. El pequeño piloto obtuvo el primer puesto en la categoría Junior Open, en la que enfrentó a corredores de mayor edad y con motos de cilindrada superior.

En diálogo con Elonce, el joven deportista compartió sus sensaciones tras la victoria, explicó cómo se prepara para cada competencia y adelantó sus objetivos deportivos para 2027, entre los que se encuentran participar de campeonatos argentinos y uruguayos.

“Fue una experiencia buena. Era la primera vez que corría en ese circuito en una competencia y también la primera vez que corría con los grandes”, expresó León, quien reconoció que sintió algunos nervios antes de salir a la pista.

Una victoria frente a pilotos de mayor edad

A diferencia de las competencias en las que habitualmente participa, la prueba desarrollada en La Cava tuvo una modalidad contrarreloj, con largadas individuales y un sistema de clasificación basado en los tiempos obtenidos durante las mangas.

“No era una carrera como a las que estoy acostumbrado, en las que largan todas las motos juntas. Se largaba de a uno y el que hacía el mejor tiempo ganaba esa manga”, explicó el pequeño piloto.

León recordó que completó el recorrido en aproximadamente un minuto y 24 segundos y que consiguió un registro similar durante la segunda presentación. La suma de ambos tiempos le permitió quedarse con el primer puesto.

Con una Husqvarna de menor cilindrada

Uno de los aspectos destacados de su actuación fue que compitió con una moto Husqvarna de 85 centímetros cúbicos frente a pilotos que contaban con máquinas de mayor potencia y experiencia en la actividad.

“El más grande tenía como 20 años. En esa categoría podés tener motos de 85 hasta 450 centímetros cúbicos. Creo que la más chica después de la mía era una 125”, precisó.

Consultado sobre cómo se prepara mentalmente antes de cada largada, el pequeño deportista destacó la importancia de mantener la tranquilidad y evitar errores. “No hay que volverse loco. Pienso nada más en hacer una buena largada, no caerme y tratar de acelerar”, afirmó.

Entrenamiento, concentración y técnica

Pese a su corta edad, Todoni mantiene una rutina de entrenamiento que incluye diferentes circuitos, tandas de distinta duración y ejercicios destinados a mejorar su rendimiento sobre la moto.

“Llegamos al circuito y primero voy al chiquito. Hago diez minutos para un lado y diez para el otro. Después entro al circuito grande, hago veinte minutos, otra manga de quince y otra de diez”, detalló.

El pequeño piloto, que entrena junto a Juan Josami, también explicó las dificultades que presentan los distintos terrenos y cómo debe adaptar su conducción ante los saltos, las curvas, los desniveles y las condiciones climáticas.

Los desafíos de correr sobre diferentes terrenos

León señaló que las características de las pistas varían según el lugar donde se desarrollan las competencias. Mientras algunos circuitos presentan superficies arenosas, otros combinan tierra y arena.

“En Santa Fe tenés arena. En La Cava hay un piso que tiene arena y tierra. En el circuito donde entreno es de tierra y, como estoy acostumbrado, prefiero ese”, sostuvo.

Asimismo, explicó que las lluvias pueden modificar considerablemente las condiciones de conducción, debido a que el terreno se vuelve resbaladizo y obliga a los pilotos a disminuir la velocidad y buscar sectores con mayor adherencia.

Nuevos desafíos para la temporada 2027

Durante este año, Todoni completó su participación deportiva con una motocicleta de 65 centímetros cúbicos y comenzó a adaptarse a una de 85, con la que proyecta afrontar nuevos desafíos durante la próxima temporada.

“Estoy empezando a correr con esta moto para el año que viene participar de los campeonatos argentinos y uruguayos”, adelantó.

Aunque durante sus últimas competencias utilizó el número 23, que ya estaba colocado en la motocicleta cuando la adquirió, León contó que el número que lo identifica habitualmente es el 61.

“Me gustaría llegar al nivel mundial de motocross”

El pequeño deportista también habló sobre sus referentes internacionales y mencionó al español Jorge Prado y al estadounidense Haiden Deegan, a quienes tuvo la oportunidad de conocer durante competencias internacionales.

Con tan solo nueve años ya se destaca en motociclismo

Además, destacó el acompañamiento de su familia, especialmente el de su mamá, quien lo alienta y apoya para que pueda continuar desarrollándose en una disciplina que requiere dedicación y constancia.

Con apenas nueve años y nuevos objetivos deportivos por delante, León expresó con claridad cuál es su mayor aspiración: “Me gustaría llegar al nivel mundial de motocross”.