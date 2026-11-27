El cantante Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, podría enfrentar un juicio oral por el delito de portación ilegal de un arma de guerra. El fiscal Cosme Iribarren presentó esta semana el pedido ante la jueza de Garantías Mariana Schemberger, quien todavía debe resolver si la causa avanza a debate.

El músico permanece bajo arresto domiciliario desde principios de octubre, mientras espera una definición sobre su situación judicial. La solicitud de la fiscalía también contempló la desvinculación de su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años, quien había sido detenido durante el mismo procedimiento y posteriormente fue sobreseído por falta de mérito.

Cómo comenzó la causa contra Callejero Fino

La investigación se inició el 30 de agosto, cuando Alvarenga viajaba junto a su primo en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente. Ambos fueron interceptados durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre, en la zona de Villa La Ñata.

El procedimiento tuvo lugar en un recorrido preventivo sobre la calle Italia y la Ruta 27. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40 cuya numeración estaba limada.

En su declaración ante la Justicia, el cantante negó ser el propietario del arma. Sin embargo, el fiscal consideró que existen elementos para solicitar que responda por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

La situación judicial y los antecedentes del músico

Mientras la jueza analiza el requerimiento de elevación a juicio, Callejero Fino continúa cumpliendo prisión domiciliaria. Su primo, en cambio, recuperó la libertad en septiembre y quedó desvinculado de la investigación tras el pedido de sobreseimiento.

El delito que se le atribuye al cantante contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que no es excarcelable.

Además, Alvarenga cuenta con un antecedente penal: cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. En aquella oportunidad, permaneció cinco meses alojado en un penal y luego cumplió el resto de la condena en su domicilio.

La polémica por un videoclip grabado en su casa

En paralelo a la causa judicial, el artista quedó envuelto en otra controversia luego de que se difundieran imágenes de un videoclip filmado en su vivienda, donde participaron más de 100 personas, entre ellas la cantante La Joaqui.

La grabación generó cuestionamientos en las redes sociales debido a que Callejero Fino cumple arresto domiciliario. Ante las críticas, su abogado defensor, Diego Storto, respaldó la actividad del músico y sostuvo: “Está haciendo música. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando”.

El letrado también negó que durante la filmación hubiera alcohol o armas y afirmó: “No puede consumir ni cometer delitos”.

Por el momento, la definición sobre el futuro judicial del cantante depende de la resolución de la jueza Mariana Schemberger, quien deberá determinar si hace lugar al pedido del fiscal y dispone la elevación de la causa a juicio oral.