Agapornis sorprendió a sus seguidores este jueves al comunicar que se quedó sin cantante. El anuncio abrió interrogantes sobre sus próximos compromisos y generó versiones acerca de un posible regreso de Melina Brizuela.

“Nos quedamos sin cantante”, expresó la agrupación en un comunicado. Sus integrantes reconocieron que la situación los tomó por sorpresa y señalaron que tienen varios espectáculos confirmados por delante.

Según publicó Ciudad, el mensaje no incluyó referencias a Dana Cabrera, quien había acompañado al grupo durante el último año. Tampoco detalló los motivos del cambio ni identificó a la persona que ocupará su lugar.

Qué dijo Agapornis sobre sus próximos shows

La banda manifestó que busca una solución para afrontar su agenda. “Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes”, aseguró en la publicación, sin comunicar quién asumirá la voz principal.

La novedad despertó expectativas entre quienes recuerdan la etapa de Melina Brizuela, anteriormente conocida como Meli Lescano. La artista estuvo al frente de Agapornis durante casi una década y fue parte de uno de sus períodos más reconocidos.

En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen sostuvo: “Está confirmado que vuelve Melina Brizuela”. La afirmación corresponde al comunicador y, en la información difundida, no estuvo acompañada por un anuncio oficial de la agrupación.

La presentación de Melina que alimentó las versiones

El fin de semana anterior, Brizuela había tomado el micrófono durante el casamiento de Valentina Salezzi. Esa aparición volvió a mostrarla cantando y cobró otra relevancia después del comunicado de la banda.

La presentación y las declaraciones de Etchegoyen alimentaron las versiones sobre su retorno. Sin embargo, su participación en la celebración no constituye por sí sola una confirmación de que volverá al grupo.

Brizuela se incorporó a Agapornis en 2013 y permaneció hasta 2022. Llegó después de Belén Condomí Alcorta, la cantante original, quien dejó los escenarios para completar su carrera de Medicina.

Las voces que pasaron por la agrupación

Después de la salida de Melina, la banda tuvo como cantantes a Aldana Masset, Juliana Gallipoliti y Dana Cabrera. Esta última era la vocalista que la acompañaba hasta el reciente anuncio.

El comunicado dejó pendiente una explicación sobre cómo continuará esa sucesión de voces. Por ahora, la información confirmada por el grupo es que debe resolver la ausencia de cantante para sus compromisos.

La expectativa se concentra en si Agapornis anunciará el regreso de Brizuela o presentará otra alternativa. Mientras tanto, la banda aseguró que trabaja en una solución para su agenda de shows.