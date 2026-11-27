Imágenes de una misión de la NASA revelaron una extensa distribución de rocas en Marte que, observada desde la órbita, recuerda a una huella dactilar. El patrón está formado por miles de fragmentos alineados en franjas curvas sobre el terreno.

La estructura se encuentra en Daedalia Planum, una meseta de la región volcánica de Tharsis. Las hileras abarcan aproximadamente cinco kilómetros de ancho por quince de largo y presentan separaciones de entre cinco y diez metros.

Según publicó Ámbito, el científico planetario Paul Geissler, del Servicio Geológico de Estados Unidos, describió la formación en octubre de 2024. Su análisis se apoyó en fotografías de alta resolución tomadas ese año, por lo que no se trata de un hallazgo realizado recientemente.

Cómo se identificó el patrón en la superficie

Las fotografías fueron obtenidas por HiRISE, la cámara instalada en el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA. Su resolución permitió distinguir detalles que no resultaban visibles en imágenes anteriores de la zona.

Lo llamativo no es la forma individual de las piedras, sino su distribución. Las rocas claras componen largas líneas que acompañan las irregularidades del terreno y rodean algunos cráteres.

Sin embargo, las observaciones orbitales tienen limitaciones. Ningún vehículo explorador examinó directamente esa formación, por lo que todavía falta información sobre la composición de los fragmentos y los sedimentos ubicados entre las franjas.

Las hipótesis que buscan explicar las hileras

Una posibilidad es que hayan intervenido ciclos de congelación y deshielo. En la Tierra, estos procesos pueden desplazar partículas y separar piedras de distintos tamaños, formando círculos, polígonos o franjas en regiones frías.

La otra hipótesis contempla vibraciones provocadas por movimientos sísmicos. Ese mecanismo puede redistribuir materiales y hacer que los fragmentos mayores asciendan hacia la superficie, aunque no explica por sí solo la disposición en líneas curvas.

Ambas alternativas permanecen bajo estudio y no cuentan con evidencias directas que confirmen su intervención en este lugar. También es posible que distintos procesos hayan actuado en etapas diferentes de la historia del terreno.

Qué falta conocer sobre la formación

La ubicación de Daedalia Planum plantea preguntas sobre las condiciones necesarias para que el hielo haya participado en el ordenamiento. Su elevada altitud permite considerar esa posibilidad, pero la cercanía al ecuador obliga a analizar su historia climática.

En el caso de la explicación sísmica, falta determinar si las vibraciones tuvieron intensidad y frecuencia suficientes para producir una distribución de semejante extensión. Las pendientes y los accidentes geográficos también podrían haber influido.

Las imágenes de la NASA ofrecen una base para comparar el sector con otras áreas marcianas. Una exploración directa permitiría sumar datos sobre las rocas y evaluar con mayor precisión las hipótesis sobre el origen de esta particular “huella”.