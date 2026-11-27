REDACCIÓN ELONCE
El músico entrerriano Igna Sartori pidió a sus seguidores que etiqueten a Abel Pintos en redes sociales para compartir escenario durante su próximo recital en Paraná.
El músico entrerriano Ignacio “Igna” Sartori lanzó una campaña en redes sociales para cumplir su sueño de compartir escenario con Abel Pintos, quien se presentará el próximo lunes 30 de noviembre, a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. El joven oriundo de Larroque publicó un video en el que pidió la colaboración de sus seguidores para que su mensaje llegue al cantante.
“Desde muy chiquito siempre soñé con cantar con Abel Pintos. Él es mi máximo referente y siempre quise imitarlo, ser como él”, expresó Sartori, de 18 años, quien recordó que durante su infancia asistía a los recitales del artista acompañado por sus padres.
“Íbamos a verlo y con la ilusión de que en algún lugar se pueda dar cantar una canción con él”, relató. Ante la llegada del cantante a la capital entrerriana, solicitó a sus seguidores que lo etiqueten en la publicación.
“Quería pedirles si pueden etiquetarlo acá en este reel para que quizás él lo vea y se cumpla ese sueño de poder compartir con él en un escenario”, manifestó.
El día que Igna Sartori cantó con Abel Pintos
El joven larroquense ya tuvo la oportunidad de cantar junto a su referente musical en mayo de este año, durante su participación en “Es mi sueño”, el programa de talentos conducido por Guido Kaczka en El Trece, donde Abel Pintos integra el jurado.
En aquella oportunidad, Sartori interpretó “Barro tal vez”, de Luis Alberto Spinetta, y consiguió la aprobación de todos los integrantes del jurado para avanzar a la tercera etapa del certamen. Su participación también le permitió concretar uno de los anhelos que tenía desde niño.
Su primera presentación en el ciclo había sido en marzo, cuando interpretó “María va”, canción popularizada por Mercedes Sosa. Al finalizar, se emocionó hasta quedarse sin palabras, por lo que Joaquín Levinton intervino para ayudarlo a recomponerse y recibir la devolución del jurado.
Su deseo de vivir de la música y el lanzamiento de “Será”
Tras su participación televisiva, Sartori dialogó con Elonce sobre sus aspiraciones artísticas y la influencia del folklore en su formación musical. “Quiero vivir por la música, quiero que sea mi vida”, afirmó.
“En realidad escucho de todo, pero más que nada folklore, me gusta escuchar Mercedes Sosa, Abel Pintos, yo desde chiquito lo imitaba”, señaló en aquella entrevista.
En octubre, el músico entrerriano presentó “Será”, una composición inspirada en las experiencias personales y artísticas que atravesó durante el último año. La producción contó con la participación de más de 300 niños de Larroque.
Durante su visita a los estudios de Elonce, en el programa Mediodía de Noticias, Sartori explicó que la canción reflejaba su crecimiento y las emociones que experimentó al encontrarse ante nuevos desafíos.
“Es mi forma de hablarle al mundo porque siempre he dicho que la música es mi lenguaje, es mi forma de expresar lo que uno siente cuando está empezando a transitar un camino”, manifestó.
Abel Pintos se presentará en Paraná
Abel Pintos regresará a la capital entrerriana este lunes 30 de noviembre, a las 21, para presentar su espectáculo Buenaventura Tour 2026 en el Centro Provincial de Convenciones. El repertorio incluirá sus nuevas composiciones, clásicos de su trayectoria y canciones que hace tiempo no interpreta en vivo.
La presentación tendrá lugar después de los conciertos previstos para el sábado 28 de noviembre en Rosario y el domingo 29 en Córdoba. Además, el artista volverá a Entre Ríos el sábado 19 de diciembre para brindar un recital en el Club Deportivo 1º de Mayo de Chajarí.
Las entradas para el espectáculo en Paraná se comercializan a través de la plataforma Platea VIP. Los clientes del Banco Entre Ríos que abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard podrán acceder a tres o seis cuotas sin interés.
Mientras tanto, Igna Sartori espera que su mensaje llegue a Abel Pintos y pueda concretar el sueño de cantar junto a su máximo referente en un escenario entrerriano.