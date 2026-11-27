El Black Friday 2026 comenzó este viernes 27 de noviembre en Argentina, con promociones en comercios físicos y tiendas digitales. La jornada incluye tecnología, electrodomésticos, indumentaria y productos para el hogar, a pocas semanas de las compras de fin de año.

Aunque la fecha central es hoy, las ofertas pueden continuar durante el sábado 28 y el domingo 29. Algunas empresas también desarrollan campañas más extensas bajo el formato Black Week, por lo que no existe una fecha única de finalización.

Según publicó Ámbito, el evento no tiene un organizador oficial ni una nómina unificada de participantes en el país. Cada marca define qué productos incorpora, cuánto duran los beneficios y cuáles son los medios de pago habilitados.

Qué promociones hay durante el Black Friday

Las propuestas alcanzan a celulares, televisores, computadoras, heladeras y lavarropas. También hay campañas en ropa, calzado, muebles, decoración y supermercados, con descuentos que varían según el comercio y el artículo.

Además de las rebajas directas, las tiendas ofrecen cuotas sin interés, cupones para compras desde aplicaciones y envíos gratuitos. En algunos casos se suman programas de recambio de dispositivos electrónicos.

Las condiciones deben revisarse en cada operación, ya que los beneficios no siempre son acumulables. Una promoción puede estar limitada a determinadas tarjetas, bancos, billeteras o montos mínimos de compra.

Cómo comprobar si una oferta permite ahorrar

Para evaluar los descuentos del Black Friday, conviene comparar el precio actual con el valor que tenía el producto antes de la campaña. También es necesario verificar que las ofertas de distintas tiendas correspondan al mismo modelo y sus características.

La financiación requiere una comparación adicional: el total de las cuotas debe contrastarse con el precio final al contado. Una compra anunciada sin interés puede resultar más cara que otra con una rebaja por pago en una sola operación.

También hay que sumar el costo del envío y revisar los topes de reintegro. El porcentaje publicitado puede aplicarse solo hasta un importe máximo, lo que modifica el ahorro efectivo cuando la compra supera ese límite.

Qué revisar antes de pagar por internet

Para comprar durante el Black Friday, es recomendable ingresar directamente a las páginas o aplicaciones oficiales. Antes de completar la operación, conviene verificar la identificación del vendedor, sus vías de contacto y las condiciones de devolución.

Los precios muy inferiores a los del resto del mercado y los mensajes que presionan para pagar de inmediato requieren especial atención. Tampoco corresponde enviar fotografías del DNI o de la tarjeta por chats o redes sociales.

La operación debe mantenerse dentro de los canales de pago de la tienda o plataforma elegida. Guardar el comprobante y el detalle de la promoción permite conservar un respaldo de las condiciones ofrecidas al momento de comprar.