Los empleadores de empleadas domésticas cuentan con un recibo de sueldo asistido que facilita la liquidación de salarios. La herramienta calcula determinados conceptos a partir de los datos registrados y permite revisarlos antes de emitir el comprobante.

El sistema no reemplaza la responsabilidad del empleador: los importes sugeridos deben verificarse y completarse según las características de cada relación laboral. También pueden incorporarse adicionales y descuentos que correspondan.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó la funcionalidad mediante la Resolución General 5912/2026. El “Recibo Asistido” está disponible dentro del servicio “Personal de Casas Particulares” e incorpora cambios en el formato y las opciones de liquidación.

Qué conceptos calcula el recibo asistido

Uno de los cálculos disponibles es el adicional por antigüedad, que contempla un 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Para determinarlo, el sistema considera el tramo vigente de la relación laboral.

También calcula el adicional por zona desfavorable sobre la remuneración informada cuando el domicilio de trabajo se encuentra en las provincias patagónicas o en el partido bonaerense de Patagones.

Para el sueldo anual complementario, toma los conceptos remunerativos del mayor salario del semestre correspondiente. El cálculo contempla tanto el aguinaldo completo como el proporcional y excluye los conceptos identificados como no remunerativos.

Cómo pueden consultar los recibos las empleadas domésticas

Las empleadas domésticas pueden acceder al recibo electrónico emitido por su empleador desde el servicio “Personal de Casas Particulares”. Deben ingresar a “Detalle del Trabajo” y luego seleccionar “Recibos de Sueldo”.

La plataforma también permite consultar las constancias de pago de aportes y contribuciones. Esa información se encuentra en las opciones “Ver Aportes” y “Constancia de pago”.

Por otra parte, el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos permite revisar pagos, saldos e intereses. Incluye herramientas para calcular intereses por obligaciones abonadas fuera de término e imprimir los formularios correspondientes.

Emitir el recibo no reemplaza el comprobante de pago

Cuando el salario se abona mediante una operación electrónica, el empleador debe conservar la constancia y el número de transacción. Ese documento permite acreditar el pago efectivamente realizado.

El recibo de sueldo cumple una función diferente: detalla la remuneración y los conceptos liquidados. Por eso, su emisión no sustituye el respaldo de la transferencia u otra modalidad utilizada para abonar el salario.

La herramienta busca simplificar la confección de los comprobantes de las empleadas domésticas, pero exige una revisión antes de cerrar cada liquidación. Los cálculos pueden aceptarse o modificarse para reflejar correctamente las condiciones laborales y los importes que correspondan.