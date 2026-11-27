El Banco Central de la República Argentina (BCRA) reforzó los controles sobre las fintech y billeteras virtuales que otorgan créditos, mediante una modificación del régimen de inscripción de los proveedores no financieros de financiamiento. La medida, anunciada este jueves, también alcanzó a emisoras de tarjetas, mutuales y cooperativas.

La autoridad monetaria actualizó los parámetros de inscripción e incorporó nuevas exigencias de información sobre las empresas, sus accionistas, autoridades y administradores.

“La reforma fortalece los mecanismos de supervisión, promueve mayores estándares de transparencia y gobernanza y mejora la calidad de la información disponible para el seguimiento de la actividad y protección del usuario financiero”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Qué empresas deberán inscribirse en el registro del BCRA

El registro continuará incluyendo a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, los proveedores vinculados a entidades financieras y las emisoras que otorguen financiaciones no contempladas en la Ley de Tarjetas de Crédito.

Para los restantes proveedores no financieros de crédito, entre ellos mutuales y cooperativas, el Banco Central elevó el umbral de inscripción al equivalente en pesos de 7 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), según su último balance anual.

“La actualización del umbral, que no se modificaba desde 2020, permite que los criterios de inscripción reflejen de manera más adecuada la dimensión económica de la actividad desarrollada por cada proveedor”, explicó la entidad.

Según las estimaciones oficiales, el registro continuará abarcando más del 95% del volumen de las financiaciones que estos operadores informan a la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU).

Mayores exigencias para fintech y billeteras virtuales

La normativa incorporó requisitos adicionales sobre los antecedentes de las empresas, sus accionistas y directivos. Además, contempló operaciones crediticias que hasta el momento permanecían excluidas por sus características comerciales.

“La medida promueve además un tratamiento homogéneo para actividades crediticias equivalentes, incorporando al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas por su forma de instrumentación comercial”, precisó el BCRA.

La inscripción en el registro, administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), será obligatoria para aquellos prestamistas que reúnan las condiciones establecidas en la normativa.

Los proveedores que ya estén registrados y aquellos que deban incorporarse dispondrán de 90 días corridos para presentar la documentación requerida o completar la solicitud de inscripción.

El plazo comenzará a computarse desde la habilitación del aplicativo actualizado y no desde la fecha del anuncio de la medida.

“El esquema prevé una implementación gradual, de modo que la transición se realice durante el 2027 y sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad”, concluyó el Banco Central.