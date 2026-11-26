La cosecha de granos alcanzó un máximo histórico de 171 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026. La superficie sembrada también registró un récord. El maíz y el trigo lideraron el crecimiento, mientras que las exportaciones rondarían los US$45.000 millones.
La cosecha de granos en Argentina alcanzó un récord histórico de 171 millones de toneladas durante la campaña agrícola 2025/2026, según informó la Secretaría de Agricultura. La producción de los 17 cultivos relevados aumentó alrededor del 21% respecto del ciclo anterior, cuando se habían obtenido 141 millones de toneladas.
La superficie sembrada también registró un máximo histórico, con 44,6 millones de hectáreas. El área destinada a la producción agrícola se incrementó en 900.406 hectáreas, lo que representó una expansión del 2,1% en comparación con la campaña 2024/2025.
El organismo nacional atribuyó el crecimiento a una combinación de condiciones climáticas favorables, inversiones de los productores, incorporación de tecnología, mejoras en las variables macroeconómicas y condiciones de inserción internacional de la Argentina.
Los factores que impulsaron la cosecha récord
La Secretaría de Agricultura destacó la incidencia de los avances tecnológicos sobre los rendimientos. Entre ellos mencionó la agricultura de precisión, los organismos genéticamente modificados, las herramientas digitales aplicadas al agro, la maquinaria agrícola y los sistemas de riego.
Por su parte, David Miazzo, economista y director de Data Miazzo, consideró que las condiciones meteorológicas fueron determinantes. “El principal factor para todo este incremento de producción claramente es el buen clima que tuvimos las últimas dos campañas”, señaló.
El especialista también mencionó la recuperación de los precios internacionales, el aumento del crédito para cereales y oleaginosas, la reducción de las retenciones y la menor carga tributaria sobre los fertilizantes. Sin embargo, advirtió que “la apreciación cambiaria juega en contra de los márgenes”.
El maíz lideró el crecimiento de la producción agrícola
Según las estadísticas oficiales, el maíz fue el cultivo de mayor producción durante la campaña 2025/2026, con 72,5 millones de toneladas, frente a los 51,69 millones obtenidos en el ciclo anterior. El incremento alcanzó los 20,81 millones de toneladas.
La superficie destinada al cereal pasó de 9,2 millones a 11,5 millones de hectáreas, con una expansión de 2,3 millones. El economista Jorge Ingaramo destacó el peso de este cultivo en el crecimiento del área agrícola nacional.
El trigo también registró un incremento significativo, al pasar de 18,51 millones a 27,8 millones de toneladas, con una superficie sembrada de casi siete millones de hectáreas. Por su parte, el girasol aumentó su producción de 5,59 millones a 7,61 millones de toneladas.
La producción de soja y los rendimientos por hectárea
La soja ocupó el segundo lugar entre los cultivos de mayor producción, con 49,3 millones de toneladas, según las cifras oficiales. El volumen representó una disminución de 2,21 millones respecto de la campaña anterior.
La reducción coincidió con una menor superficie sembrada, que pasó de 17,9 millones a 16,2 millones de hectáreas. No obstante, referentes de la cadena sojera destacaron los rendimientos obtenidos durante el último ciclo agrícola.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), estimó una producción de 52 millones de toneladas, con rindes de 3.150 kilos por hectárea. “Las lluvias cayeron en momentos clave para la soja y potenciaron los rendimientos máximos en general”, explicó.
Cómo fue la producción de los otros cultivos
La cebada alcanzó una producción de 5,57 millones de toneladas, frente a los 4,82 millones del ciclo anterior. En tanto, el sorgo disminuyó de 2,85 millones a 2,29 millones de toneladas.
El arroz, con una superficie sembrada de 213.900 hectáreas, registró una cosecha de 1,40 millones de toneladas, por debajo de los 1,63 millones de la campaña previa. El maní también experimentó una reducción, al pasar de 1,81 millones a 1,30 millones de toneladas.
Entre los cultivos de menor volumen, la avena superó el millón de toneladas y duplicó su producción anterior. También registraron incrementos el poroto, la arveja, la colza, el cártamo y la lenteja, mientras que disminuyeron las cosechas de algodón, centeno y garbanzo.
Las exportaciones agrícolas rondarían los US$45.000 millones
Aunque la Secretaría de Agricultura no difundió estimaciones sobre el impacto de la cosecha récord en el ingreso de divisas, cálculos privados ubicaron el valor de las exportaciones en torno a los US$44.869 millones, un 34,5% por encima del ciclo anterior.
Gustavo López, analista de Agritrend, estimó ventas externas por US$44.700 millones para la campaña 2025/2026, con exportaciones de 124,5 millones de toneladas. Para el ciclo 2026/2027 proyectó un saldo exportable cercano a los 125 millones de toneladas y ventas por aproximadamente US$45.000 millones.
“Daría un valor de la exportación que podría estar en los niveles más altos de la historia”, señaló López. El especialista calculó un precio FOB promedio de US$361 por tonelada para los granos y sus derivados, cercano al promedio de los últimos 20 años.
Las perspectivas del sector agroexportador
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), destacó la capacidad de los productores para incrementar los volúmenes y de los exportadores para comercializarlos en nuevos mercados.
“Tenemos las condiciones de seguir creciendo junto a la baja de derechos a partir de enero y las inversiones en dragado, más trenes y ampliaciones de plantas y terminales”, sostuvo el dirigente empresarial.
Por su parte, Ingaramo destacó la incidencia de las modificaciones en los derechos de exportación y la disponibilidad de prefinanciación, que, según explicó, otorgó un mayor poder de compra al sector exportador.
Qué se espera para la campaña agrícola 2026/2027
Luiz Urriza, presidente de Maizar, atribuyó los resultados de la última campaña a las condiciones meteorológicas y a los cambios en la política agropecuaria. Entre ellos mencionó la reducción de las retenciones, la eliminación de los múltiples tipos de cambio y el cese de las intervenciones en los mercados.
Respecto del ciclo agrícola en curso, consideró que la producción podría acercarse a los niveles anteriores, aunque estimó que será difícil superar el récord debido a los retrasos en las siembras y los posibles inconvenientes asociados al fenómeno de El Niño.
“Debería ser también una buena campaña esta”, sostuvo Urriza, quien condicionó la posibilidad de alcanzar nuevos máximos productivos a la continuidad de las reglas de juego y la reducción de los derechos de exportación.