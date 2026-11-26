El aumento de precios de Arcor generó el rechazo de pequeños comerciantes de distintos puntos del país, quienes acordaron no comprar productos de la compañía durante al menos una semana. La decisión fue confirmada por Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA).

"El aumento promedio es del 6%, pero hay productos que se dispararon mucho más que eso", precisó el dirigente en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Savore explicó que distintos grupos de propietarios de comercios de barrio acordaron adoptar esta medida y aseguró que en el mercado "existen muchas marcas pymes de muy buena calidad que pueden sustituir la oferta de Arcor".

El cuestionamiento de los almaceneros al aumento de precios

El representante de los comerciantes sostuvo que "nadie va a quedarse sin comer un paquete de galletitas" como consecuencia de la decisión adoptada por los almaceneros.

Según Savore, desde la compañía argumentaron que se trata del primer incremento de precios en tres meses. Sin embargo, el dirigente consideró que esa explicación resulta “engañosa” debido al sistema de bonificaciones que utilizan las grandes empresas.

"Estas empresas vienen con una lista de precios sobre la que después hacen bonificaciones, pero cuando quieren te la sacan y entonces volvés al precio original", explicó.

La situación del consumo y una propuesta para Navidad

Al referirse a la situación económica de los consumidores, Savore advirtió que las dificultades para afrontar los gastos cotidianos se reflejan en la actividad de los comercios de cercanía.

En ese sentido, afirmó que "el día 20 es fin de mes" y señaló que, a partir de esa fecha, comienza a evidenciarse la falta de dinero "en el bolsillo de los trabajadores".

Por otra parte, confirmó que se encuentran en tratativas para ofrecer una canasta básica de productos navideños a $9.000, tras los buenos resultados obtenidos el año pasado con una iniciativa similar.