La autopsia de Aurora Pardiño, la mujer de 60 años encontrada sin vida en un canal de riego de Guerrico, provincia de Río Negro, aportó nuevos elementos a la investigación por un presunto femicidio. El informe preliminar reveló un traumatismo craneal, signos de asfixia y una lesión provocada por un fuerte golpe en uno de sus ojos.

Los primeros resultados indicaron que la posible causa de muerte estaría vinculada con los signos de asfixia detectados durante el estudio forense, publicó Diario Río Negro. El cuerpo fue hallado durante la mañana del domingo 22 de noviembre, en un sector rural de Allen, a la altura de Chacra 80.

Desde entonces, la Fiscalía de General Roca y la Policía de Río Negro realizaron allanamientos, rastrillajes y entrevistas a testigos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Buscan reconstruir las últimas horas de la víctima

Según los primeros testimonios incorporados a la causa, Pardiño habría sido vista con vida por última vez el miércoles 18 de noviembre, cuatro días antes del hallazgo de su cuerpo.

Los investigadores buscan determinar cuáles fueron sus movimientos durante ese período, cómo llegó hasta el canal de riego y qué ocurrió antes de su muerte.

En paralelo, se analizan los elementos recuperados durante los rastrillajes, entre ellos un teléfono celular y distintas pertenencias de la víctima que podrían aportar información a la investigación.

Aurora Pardiño, víctima de femicidio.-

Allanamientos y rastrillajes

El hallazgo del cuerpo se produjo tras un llamado al servicio 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en el agua. Bomberos realizaron la extracción y posteriormente intervinieron peritos del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen.

Tras las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso la apertura de un legajo por femicidio y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia.

La investigación también incluyó allanamientos en viviendas vinculadas con la causa y rastrillajes en los que participaron efectivos de la Subcomisaría 54ª, Bomberos y Defensa Civil.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. La Fiscalía continúa con las medidas destinadas a establecer las circunstancias de la muerte e identificar a posibles responsables.