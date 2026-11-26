Un joven de 23 años sufrió una herida de arma de fuego en la zona izquierda del tórax y fue trasladado al hospital San Martín de Paraná. Tras el ataque, la Fiscalía ordenó un allanamiento y la detención de un sospechoso.
Un joven de 23 años resultó herido de bala en Paraná durante un episodio registrado este miércoles, alrededor de las 17.20, en la intersección de calles Artigas y Victorio Coco Erbetta. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín, mientras que la Fiscalía ordenó un allanamiento y la detención del presunto agresor.
Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría 10ª acudieron al lugar por disposición de la División 911, tras recibir un aviso por detonaciones de arma de fuego. Allí entrevistaron a vecinos, quienes manifestaron haber escuchado los disparos y observado posteriormente a un hombre que se retiró del sector a bordo de una motocicleta blanca de 110 cilindradas.
Mientras los uniformados realizaban las primeras averiguaciones, fueron informados sobre el ingreso de una persona, de 23 años, a la sala de emergencias del hospital San Martín. El joven presentaba una herida de arma de fuego con aparentes orificios de entrada y salida en el costado izquierdo del tórax. De acuerdo con el parte policial, ingresó consciente, se encontraba estable y permanecía a la espera de estudios médicos.
Allanamiento y orden de detención
En el marco de la investigación, la Fiscalía interviniente dispuso un allanamiento en una vivienda de calle Herzovich y ordenó la detención de un hombre identificado como sospechoso del ataque.
El procedimiento de allanamiento y requisa domiciliaria se concretó a las 23.50 del miércoles. La causa fue caratulada como abuso de arma de fuego y lesiones calificadas, aunque el informe policial no precisó los motivos que habrían desencadenado el ataque.