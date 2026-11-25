Dos diferentes accidentes de tránsito, registrados durante este miércoles en Villaguay, dejaron a dos mujeres con fracturas. Los siniestros ocurrieron en distintas intersecciones de calles de la ciudad y requirieron la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 11.30 horas, en la intersección de calles Castelli y Mitre. Por circunstancias que se investigan, colisionaron un automóvil Chevrolet Onix LTZ, conducido por una mujer de 60 años, y una bicicleta, guiada por una joven de 24 años.

Como consecuencia del impacto, la ciclista fue trasladada en ambulancia al Hospital Santa Rosa, donde se constató que presentaba una fractura de muñeca izquierda, lesión calificada como grave. En el lugar intervino personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Una motociclista sufrió una fractura al caer del rodado

El segundo siniestro ocurrió minutos antes de las 17, en la intersección de calles 25 de Mayo y Paso, de la ciudad de Villaguay. Una mujer circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash cuando, según manifestó ante los efectivos policiales, un niño de siete años habría cruzado por delante del vehículo.

De acuerdo con el relato de la conductora, realizó una maniobra de frenado para evitar embestir al pequeño, lo que provocó su caída sobre el asfalto. La motociclista fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde los profesionales médicos determinaron que presentaba una fractura de rodilla.

Por su parte, el niño fue llevado por sus padres al mismo establecimiento sanitario para una evaluación médica, cuyo resultado no fue informado. Tras ambos episodios, desde la Policía instaron a conductores y peatones a extremar las medidas de precaución al circular por la vía pública, con el objetivo de prevenir nuevos siniestros viales.