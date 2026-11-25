REDACCIÓN ELONCE
El Comedor Los Conejitos, junto a Peluqueros Solidarios, realizó una jornada solidaria en Plaza de Mayo de Paraná. Sus integrantes contaron a Elonce cómo llevan adelante la iniciativa y destacaron el trabajo que realizan diariamente para asistir a 170 familias.
El Comedor Los Conejitos, junto a integrantes de Peluqueros Solidarios, llevó adelante este miércoles una jornada solidaria en Plaza de Mayo de Paraná, donde entregaron alrededor de 200 viandas y ofrecieron cortes de cabello gratuitos a las personas que se acercaron al espacio público.
La actividad contó con la participación de 15 peluqueros que brindaron sus servicios de manera gratuita, mientras que los integrantes del comedor distribuyeron alimentos. La propuesta forma parte de las acciones comunitarias que realizan semanalmente en distintos sectores de la capital entrerriana.
En diálogo con Elonce, Nelson Alarcón, integrante del comedor, explicó cómo surgió la iniciativa conjunta. “Por la necesidad que hay, uno la ve, la ve siempre”, expresó sobre las circunstancias que motivaron la organización de estas jornadas.
Asistencia a familias afectadas por la creciente del río
Además de los encuentros en Plaza de Mayo, los voluntarios realizan recorridas nocturnas para distribuir alimentos, donaciones y abrigo. También desarrollan actividades de lunes a viernes en la sede del comedor, donde brindan asistencia alimentaria a 170 familias.
Entre las últimas intervenciones, Alarcón destacó la entrega de viandas a vecinos de Bajada Grande afectados por la creciente del río Paraná. La actividad contó con la colaboración de personal municipal, Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios.
Los integrantes de la organización también manifestaron su intención de impulsar una campaña de donaciones para elaborar más alimentos y extender la asistencia a otros sectores afectados por la inundación.
Una historia de solidaridad que comenzó hace 31 años
El Comedor Los Conejitos funciona en barrio Paraná XX, en inmediaciones de las calles Garcilazo y López Jordán. La institución fue fundada hace 31 años por Roberto “Pelusa” Alarcón y Gloria, quienes actualmente colaboran con las tareas administrativas.
Sus hijos, Nelson y Marisol, continuaron con la labor comunitaria junto a otros integrantes de la familia y voluntarios que se sumaron con el paso de los años.
“Empezamos dos personas cocinando, mi mamá y yo, y ahora somos un grupo grandote, hermoso, que nos ayudan todos los días”, recordó Marisol al referirse al crecimiento de la organización y a la continuidad del trabajo iniciado por sus padres.
Una invitación a colaborar con el Comedor Los Conejitos
La iniciativa solidaria reúne a distintas generaciones de una misma familia, entre hijos, nietos, sobrinos y otros allegados, quienes participan de la preparación de alimentos y de las actividades destinadas a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Al ser consultada sobre el significado que tiene para ella formar parte de estas jornadas, Marisol expresó: “Muchas cosas, sobre todo felicidad”. Además, dejó un mensaje para quienes deseen involucrarse en las acciones comunitarias: “Que se puede ayudar. Con un poquito que des se puede ayudar al otro”.