REDACCIÓN ELONCE
Un apostador de Santa Fe acertó todos los números en La Segunda del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.600 millones de pesos.
Un apostador acertó todos los números en uno de los sorteos del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 10 con cinco aciertos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.600 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 10-07-39-38-34-16. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.458.955.663.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 01-40-45-25-09-32. Hubo un solo apostador que acertó los seis números y se llevó $1.100.000.000. La boleta se jugó en Carcaraña, en la provincia de Santa Fe.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-37-36-07-10-06. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.123.453.651.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 21-25-24-43-33-32. Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $35.595.806,40. Cuatro son de Buenos Aires y los restantes se repartieron en Santa Fe (1), Neuquén (1), La Pampa (1), Capital Federal (1), San Luis (1) y Santa Cruz (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 531 ganadores y cada uno percibirá $376.647,83. Elonce.com