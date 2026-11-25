Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en diciembre un aumento del 2,17% y la segunda cuota del aguinaldo. Si se mantiene el bono de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán alrededor de $730.274 netos. El calendario de pagos.
El triple pago de ANSES en diciembre de 2026 permitirá incrementar los ingresos de jubilados y pensionados mediante la actualización mensual de los haberes, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el eventual otorgamiento del bono extraordinario de $70.000.
El aumento del 2,17%, correspondiente a la inflación de octubre, llevará la jubilación mínima de $444.158,46 a $453.796,70. Sobre ese importe se calculará el medio aguinaldo que recibirán los beneficiarios durante el último mes del año.
En caso de mantenerse el refuerzo extraordinario, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un total bruto de $750.695,05. Tras aplicar el descuento correspondiente a la obra social, el monto neto estimado será de $730.274.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en diciembre
La liquidación de diciembre reunirá tres conceptos para quienes perciben la jubilación mínima, siempre que el Gobierno nacional confirme la continuidad del bono extraordinario.
Quienes perciban haberes superiores a la jubilación mínima, pero inferiores a $523.796,70, podrían acceder a un bono proporcional hasta alcanzar ese límite, sin considerar el aguinaldo.
En tanto, las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares recibirán la actualización mensual del 2,17%, aunque estas prestaciones no contemplan el pago del aguinaldo.
Cuánto cobrarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas
El incremento mensual también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC).
Con el aumento, el aguinaldo y la eventual continuidad del bono de $70.000, los ingresos netos estimados serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $730.274.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $598.219.
- Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $532.192.
Los importes definitivos dependerán de la confirmación del refuerzo extraordinario y de los descuentos que correspondan a cada beneficiario.
Calendario de pagos de ANSES en diciembre de 2026
El cronograma previsional comenzará el miércoles 9 de diciembre, después del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, y finalizará el miércoles 23, antes de Nochebuena.
Los jubilados y pensionados recibirán sus haberes y el medio aguinaldo en la fecha correspondiente a la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), publicó UM.
Por su parte, las fechas de acreditación de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares todavía no habían sido oficializadas, según la información disponible.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.