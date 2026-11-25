El dólar oficial aumentó $15 en el Banco Nación, mientras que el mayorista superó por primera vez los $1.600. La incertidumbre por los vencimientos de deuda, la demanda de cobertura y el contexto internacional presionaron sobre las cotizaciones.
El dólar oficial cerró este miércoles a $1.630 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que la cotización mayorista superó por primera vez la barrera de los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal. La evolución del mercado cambiario estuvo atravesada por una mayor demanda de cobertura y la incertidumbre financiera.
En el segmento mayorista, la divisa estadounidense registró su séptima jornada consecutiva de aumentos y avanzó $11, equivalente al 0,7%, hasta ubicarse en $1.604 para la venta. En el mercado de contado se negociaron unos US$695,8 millones.
Por su parte, la cotización minorista del Banco Nación aumentó $15 respecto del cierre anterior. En tanto, el relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que el tipo de cambio oficial promedió los $1.632,65 para la venta.
El dólar mayorista frente a la inflación y la banda cambiaria
La aceleración de la cotización mayorista se produjo en momentos en que la divisa estadounidense comenzó a recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación. En lo que va de 2026, el tipo de cambio acumuló un incremento del 10,2%, frente a una suba de precios cercana al 28%.
Con el nuevo valor alcanzado durante la rueda, el dólar mayorista quedó a $378,89 del límite superior de la banda cambiaria, establecido este miércoles en $1.982,89. Para alcanzar ese techo, la cotización debería aumentar aproximadamente un 23,6%.
Los contratos de dólar futuro, por su parte, presentaron variaciones mixtas para los vencimientos de 2026. Las operaciones reflejaron expectativas de una cotización mayorista de $1.597 para finales de noviembre y de $1.631 para diciembre. En ese segmento se negociaron unos US$2.917 millones.
A cuánto cerraron el dólar blue, el MEP y el CCL
A diferencia de las cotizaciones oficiales, los dólares financieros y el informal registraron retrocesos durante la jornada. El dólar MEP descendió hasta los $1.675,82, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.775,18.
En el mercado informal, el dólar blue retrocedió $30 y cerró a $1.710 para la venta, aunque permaneció por encima de la cotización minorista oficial.
Pese a las bajas registradas este miércoles, la evolución de los dólares financieros durante las últimas jornadas mantuvo la atención de los inversores ante las dificultades del contexto económico local e internacional.
Las dudas del mercado sobre el programa económico
El jefe de Investigación de Criteria, Gustavo Araujo, sostuvo que el incremento de los dólares financieros durante los últimos días “refleja el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico”.
El especialista explicó que el movimiento cambiario también tuvo un componente internacional, relacionado con las dificultades que atravesaron los mercados financieros y la menor predisposición de los inversores a asumir riesgos.
Entre los factores externos, mencionó “la corrección de las acciones tecnológicas en Wall Street, la presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de los mercados emergentes”. En ese escenario, identificó a Brasil como el principal foco de tensión regional.
Los factores detrás de la escalada del dólar
Uno de los elementos que incidieron sobre la demanda de cobertura cambiaria fue la incertidumbre respecto de la capacidad del Gobierno nacional para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027. Con un riesgo país superior a los 1.100 puntos básicos, el acceso al financiamiento internacional a tasas sostenibles continuó condicionado.
A ese escenario se sumó el componente político. A once meses de las elecciones presidenciales, el calendario electoral comenzó a incorporarse en las decisiones de inversión y en las estrategias de administración de riesgos de las empresas.
Otro aspecto que influyó sobre las cotizaciones fue el rendimiento de los instrumentos financieros en pesos. La aceleración del tipo de cambio redujo el atractivo de las operaciones de carry trade, mientras que las tasas de interés de corto plazo mostraron rendimientos inferiores a la inflación esperada. También incidió la demanda estacional de divisas vinculada con los viajes al exterior y las vacaciones de fin de año.