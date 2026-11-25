ARCA instrumentó el procedimiento para acceder a una reducción del 50% en determinadas multas por incumplimientos formales. El régimen contempla a personas humanas, sucesiones indivisas, entidades sin fines de lucro y empresas que tengan Certificado MiPyME.

La medida comprende las sanciones previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número incorporados a continuación de ambos de la Ley 11.683. No constituye una rebaja general para cualquier multa tributaria.

Según la reglamentación difundida, el beneficio opera de pleno derecho y no requiere una gestión del contribuyente, salvo cuando la sanción se encuentre en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. En esos casos, debe solicitarse mediante una presentación específica.

Qué multas están alcanzadas por la reducción

El régimen de ARCA comprende obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, cuyas infracciones se hayan cometido antes del 9 de octubre de este año. Además, las multas deben cumplir determinadas condiciones a esa última fecha.

Pueden incluirse las sanciones que no estuvieran firmes o aquellas que, aun estando firmes, no hubieran sido canceladas. Para este régimen también se consideran canceladas las multas incorporadas a un plan de facilidades de pago.

Otro requisito es cumplir con los deberes formales omitidos que originaron la sanción. El plazo para regularizar esos incumplimientos vence el 18 de diciembre de 2026 inclusive.

Cómo tramitar el beneficio si la multa está en discusión

Quienes tengan una multa en discusión deberán ingresar al servicio “Presentaciones Digitales” de ARCA. Allí tendrán que seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”.

La presentación deberá identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento por el que fue determinada o aplicada. También se deberán incorporar los demás datos necesarios para individualizarla.

La solicitud puede realizarse hasta el 18 de diciembre inclusive. Ese vencimiento coincide con el plazo previsto para cumplir las obligaciones formales pendientes.

Qué implica aceptar la reducción

Para las multas discutidas, la presentación supone el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte que no se reduce. También implica renunciar a las acciones y derechos correspondientes, con asunción de las costas y gastos judiciales que resulten aplicables.

En el caso de las empresas, el acceso requiere contar con Certificado MiPyME y comprende a micro, pequeñas y medianas de los tramos 1 y 2. Las personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro integran los otros grupos previstos.

El régimen de ARCA no habilita la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la ley. Por eso, la reducción no permite recuperar pagos realizados con anterioridad bajo ese supuesto.