Se prevé un miércoles con temperaturas agradables durante la mañana y calurosas por la tarde. El SMN anticipa un progresivo ascenso térmico hacia el fin de semana y jornadas sin precipitaciones.
El calor comenzará a intensificarse en Entre Ríos durante los próximos días, con un progresivo ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana y el comienzo de diciembre, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este miércoles 25 de noviembre se prevé en Paraná una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados, con nubosidad variable durante las primeras horas del día, períodos de sol por la tarde y cielo despejado hacia la noche.
La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, mientras que los vientos tendrán velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana y de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.
El calor se intensificará durante el fin de semana
Para el jueves se anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados en la capital entrerriana, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias.
El viernes comenzará a consolidarse el ascenso térmico, con una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados. En tanto, para el sábado se esperan 33 grados y para el domingo, 34 grados.
Las temperaturas más elevadas del período se registrarían el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, cuando las máximas alcanzarían los 35 grados y las mínimas se ubicarían en 21 grados.
De acuerdo con las previsiones del organismo meteorológico, no se esperan precipitaciones en Paraná durante los próximos siete días.
Las temperaturas previstas en Paraná para los próximos siete días
Cómo estará este miércoles en las principales ciudades de Entre Ríos
En distintas localidades entrerrianas se espera una jornada con temperaturas cálidas, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.
Concordia: mínima de 16 grados y máxima de 28, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
Gualeguaychú: mínima de 14 grados y máxima de 27, con predominio del sol y vientos del sudeste.
Concepción del Uruguay: mínima de 12 grados y máxima de 30, con nubosidad variable y sin precipitaciones.
Villaguay: mínima de 14 grados y máxima de 30, con aumento de la nubosidad durante la tarde.
La Paz: mínima de 16 grados y máxima de 33, con cielo mayormente nublado y escasas probabilidades de lluvias.
Victoria: se esperan períodos de sol y nubosidad, con temperaturas cercanas a los 25 grados durante la tarde.