Un joven protegió a su novia con su propio cuerpo durante una fuerte tormenta de granizo que azotó diferentes sectores del valle de Traslasierra, en Córdoba. El episodio ocurrió en la localidad de Los Cerrillos, donde un grupo de trabajadores rurales fue sorprendido por el temporal en plena jornada laboral.

El protagonista de la historia fue identificado como Leandro, quien sufrió múltiples lesiones en la espalda como consecuencia del impacto de las piedras, algunas de las cuales alcanzaron el tamaño de una pelota de tenis.

El episodio se conoció a través de una publicación en redes sociales del medio Mañana Brocheriana y generó numerosas muestras de reconocimiento y mensajes de acompañamiento para los damnificados.

Protegió a su novia de las enormes piedras de granizo

Según el relato difundido, los trabajadores dedicados a la producción de papa fueron sorprendidos por la intensidad del fenómeno meteorológico mientras desarrollaban sus actividades en el campo.

Al advertir el peligro que representaba la caída de las piedras, Leandro decidió cubrir a su pareja con su cuerpo para resguardarla de los impactos. Como consecuencia, sufrió numerosas lesiones en la espalda.

“En los momentos difíciles conocemos realmente a las personas y descubrimos lo que llevan en el corazón”, expresó el medio local en la publicación que acompañó el relato.

Los mensajes de apoyo y deseos de recuperación

La actitud del joven fue destacada por allegados y vecinos, quienes resaltaron su gesto de compañerismo en medio de las dificultades que atravesaron los trabajadores rurales durante el temporal.

La publicación también incluyó un mensaje de acompañamiento y deseos de pronta recuperación para Leandro, sus compañeros y otra persona identificada como Jona.

Las imágenes y los testimonios que circularon en redes sociales reflejaron la magnitud de la tormenta y los momentos de preocupación que vivieron quienes quedaron expuestos a la intensa caída de granizo.

El temporal provocó la muerte de animales y destruyó cultivos

La fuerte tormenta que afectó al valle de Traslasierra dejó importantes daños materiales, animales muertos y cuantiosas pérdidas en establecimientos agrícolas.

Los videos difundidos tras el fenómeno meteorológico mostraron las consecuencias de la pedrea sobre los cultivos y la producción rural de la región.

Los Cerrillos es una localidad ubicada en el departamento San Javier, al oeste de Córdoba y al sur de Villa Dolores, cerca del límite con San Luis. Cuenta con aproximadamente 2.600 habitantes y su economía está vinculada principalmente a la producción agrícola de papa, ajo, cebolla, soja, frutales y plantas medicinales.