La subasta solidaria de Fundación Crisálida se realizará el próximo 12 de diciembre en su sede de calle San Luis 435, en Paraná. La actividad se suma a las acciones impulsadas para recaudar fondos destinados a la adquisición de un ascensor hospitalario.

Gabriela Méndez, vicepresidenta de la institución, confirmó la iniciativa a Elonce y convocó a los vecinos a colaborar con la entrega de diferentes elementos que serán subastados durante la jornada.

"Estamos esperando que la comunidad, como siempre tan solidaria, lo sea esta vez también", expresó Méndez, quien remarcó la importancia del acompañamiento ciudadano para concretar el proyecto.

Gabriela Méndez, vicepresidenta de Fundación Crisálida (Elonce)

Qué donaciones reciben y cómo colaborar

Desde la fundación solicitan principalmente muebles, electrodomésticos y otros objetos en buen estado. La propuesta busca que las personas puedan aportar aquellos elementos que ya no utilizan y que permitan generar recursos económicos para la institución.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en la sede de Crisálida. También pueden entregarse durante las tardes de los lunes, miércoles y viernes, cuando funciona la feria solidaria.

Asimismo, quienes tengan elementos para donar pueden comunicarse a través de los teléfonos o las redes sociales de la fundación, que cuenta con perfiles en Instagram y TikTok.

Una nueva acción para concretar el proyecto

En octubre estudiantes de sexto año del colegio Cristo Redentor impulsaron una campaña para conseguir el ascensor y mejorar la accesibilidad de los niños y adolescentes con cáncer que se alojan en la institución.

El equipamiento permitirá facilitar el traslado de los pacientes hasta las habitaciones ubicadas en el segundo piso, especialmente de aquellos que tienen dificultades para desplazarse debido a su estado de salud.

“Ese ascensor hospitalario, la verdad que sería de una gran ayuda”, sostuvo Méndez. Con esta nueva propuesta, la fundación busca avanzar en la recaudación necesaria para concretar la adquisición.