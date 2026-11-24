Una veintena de establecimientos gastronómicos de Paraná ofrecerá descuentos del 50% en platos seleccionados de milanesas. La iniciativa busca incentivar el consumo y fortalecer la actividad del sector.
Este miércoles 25 de noviembre, de 20 a 24, se realizará una nueva edición de “Paraná Ama la Milanesa”, que contará con la adhesión de aproximadamente 20 establecimientos gastronómicos de la capital entrerriana, que ofrecerán descuentos del 50% en platos seleccionados. La propuesta es impulsada por la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad.
Durante la presentación, desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con la entidad presidida por Marcelo Barsuglia, una de las diez instituciones que integran el Ente Mixto de Turismo de la ciudad.
La iniciativa forma parte de las propuestas gastronómicas que se desarrollan desde hace más de tres años, habitualmente hacia finales de cada mes, con promociones que alternan entre milanesas y pizzas.
Una iniciativa para incentivar el consumo
“Es una buena oportunidad para salir en familia, con amigos, en pareja e inyectar de esa forma un plus y un motor al consumo que lo necesita el sector gastronómico en Paraná”, señaló a Elonce el subsecretario de Turismo de la comuna, Agustín Clavenzani, .
Destacó que la propuesta busca acompañar tanto a los empresarios como a los trabajadores del rubro gastronómico, mediante acciones que favorezcan la actividad comercial y valoró “la continuidad de estas iniciativas que, desde hace más de tres años, se realizan a fin de mes y cuentan con una importante aceptación de los paranaenses”.
Asimismo, indicó que los descuentos representan una alternativa tanto para los vecinos de Paraná como para los turistas que visitan la ciudad, especialmente aquellos que llegan para participar de congresos, convenciones y otros eventos.
Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, señaló que “es una buena oportunidad para salir en familia, con amigos, en pareja” y generar un impulso al consumo que necesita el sector.
“Esta propuesta es un aliciente que busca generar movimiento en la economía finalizando el mes. Y, de paso, los paranaenses y los turistas tienen una oportunidad para pasarla bien y gastar menos de lo que se gasta habitualmente”, expresó luego.
Vale destacar que la modalidad es únicamente para consumir en el local y abonando con diferentes medios de pago.
Los locales adheridos
🍕El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
🍕El Estribo Choperia
Italia 255
🍕El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
🍕Parientes del bar
Puesto 21 - Feria de salta y nogoya
🍕Nogaró Pizzeria
Avenida Ramírez y Nogoyá
🍕Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
🍕Iberico Bar
Victoria 407
🍕La Cantina
Blas Pareras 2507
🍕Bar Maipú
Maipú y Perón
🍕Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
🍕Maipú América
Avenida de las Américas 2130
🍕El Refugio Restó
Juan Báez 745
🍕La Fourchette Restaurante Boutique
Gral Justo José de Urquiza 976- Gran Hotel Paraná
🍕El Portal Náutico (Opción sin tacc)
Club Náutico
🍕Giovani
Urquiza 1047
🍕Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
🍕Flamingo Paraná
Urquiza y Peatonal San Martín
🍕Liverpool City Restó
Alameda de la Federación 419
🍕La Zona Parrilla y Restaurante
Santiago del Estero 360