Una mona caminó por los cables y se llevó un par de ojotas

Una mona de la especie aullador carayá sorprendió a los vecinos del barrio Pucará de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, al protagonizar un curioso recorrido por los cables del tendido eléctrico e ingresar a una vivienda, de donde se llevó un par de ojotas.

El animal fue captado mientras se desplazaba con agilidad por el cableado aéreo, a varios metros de altura. Las imágenes mostraron cómo mantenía el equilibrio mientras avanzaba por el barrio ante la mirada de los vecinos.

Sin embargo, el episodio tuvo otro detalle llamativo cuando la mona ingresó a la propiedad de un vecino y se llevó el calzado. La inesperada visita generó sorpresa y comentarios entre quienes presenciaron la situación, publicó Aire de Santa Fe.

#Reconquista | Una insólita escena se vivió barrio Pucará, donde vecinos captaron a una mona caminando por los cables. Una hembra de mono aullador carayá fue filmada haciendo equilibrio sobre el tendido aéreo, a la altura de los pisos superiores de un edificio. https://t.co/4bw5yJntr5 — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) November 24, 2026

Qué se sabe sobre la mona que apareció en el barrio

Hasta el momento, se desconoce la procedencia del ejemplar y si fue rescatado. Tampoco trascendió si algún organismo especializado en fauna silvestre intervino para poner al animal a resguardo.

Ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas, se recomienda evitar acercarse, intentar capturarlos o manipularlos, tanto para preservar su integridad como la seguridad de las personas.

Lo indicado en estas situaciones es mantener una distancia prudencial y dar aviso a las autoridades correspondientes para que puedan intervenir de manera segura.