El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informó que los saldos de las Tarjetas Sociales se acreditaron este martes 24 de noviembre desde las 8.
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informó que los saldos de las Tarjetas Sociales se acreditaron este martes 24 de noviembre, a partir de las 8.
Según precisó la Dirección de Políticas Alimentarias, se habilitaron los fondos correspondientes al mes de noviembre de la Tarjeta de Riesgo Social, sus respectivos complementos y el Programa Provincial para Personas con Celiaquía.