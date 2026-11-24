Un coche bomba explotó en la ciudad de Villavicencio, en el departamento de Meta en Colombia. El ataque ocurrió junto a la oficina del gobernador y causó extensos daños a edificios cercanos.
En la noche del lunes se registró la explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) y provocó al menos 23 heridos, incluida una menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes.
El hecho empañó la conmemoración del 10° aniversario del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se cumple este martes .
El atentado de Villavicencio es el segundo registrado en menos de 24 horas en Colombia. Horas antes, un ataque con drones en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, dejó tres heridos, entre ellos un menor de edad.
Según reportaron medios locales, la explosión se produjo sobre las 21.30 del lunes (23.30 de Argentina) en la plaza de la Gobernación. La cifra de heridos fue confirmada por la Secretaría de Salud de Meta, que hasta el momento no tienen constancia de ningún fallecido.
Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.
ATENTADO CON CARRO BOMBA SACUDE VILLAVICENCIO, COLOMBIA 🇨🇴🚨 El atentado terrorista con carro bomba provocó graves daños en la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, así como en edificios aledaños. El ataque fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espeiella. https://t.co/SSGzyHIHmx— News On Demand (@OnDemand_News) November 24, 2026
Un conocido restaurante de la zona quedó totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.
Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan que alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC- Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según Caracol Radio.
La respuesta del gobierno de Colombia tras el atentado
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado, tachó a los perpetradores de "miserables y cobardes" y anunció que este martes acudirá a Villavicencio en una llamada a la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios.
El mandatario argumentó que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.
"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", concluyó.
#Colombia l Momento exacto del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 https://t.co/Lj4qdl4AAJ— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026
En este sentido, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que "el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país".
El Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores. "Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente", indicó.
La Defensoría del Pueblo rechazó "enérgicamente" este atentado y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.
A diez años del acuerdo de paz con las FARC
La coincidencia entre el atentado en Meta y la conmemoración de los diez años del acuerdo de paz con las FARC otorgó al ataque una fuerte carga simbólica.
El pacto de 2016 permitió la desmovilización de miles de combatientes y fue celebrado internacionalmente como una oportunidad histórica para cerrar uno de los conflictos más prolongados del continente. Sin embargo, una década después, amplias zonas rurales siguen afectadas por la presencia de grupos armados, el narcotráfico y los enfrentamientos entre organizaciones criminales.