Dos hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos sobre los techos de una vivienda y una panadería de la ciudad de Paraná; mientras que un parlante robado fue recuperado en otro procedimiento policial.

Uno de los hechos ocurrió durante la noche del lunes, en inmediaciones de la intersección de las calles 17 de Agosto y General Galán, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de personas que circulaban por los techos y huían por calle 17 de Agosto.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre que descendía del techo de una vivienda y procedieron a demorarlo. Tras comunicar lo sucedido al fiscal en turno, se dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Sorprendieron a un hombre sobre el techo de una panadería

En otro procedimiento, personal de Videovigilancia detectó a un hombre sobre el techo de una panadería ubicada en calle Los Jacarandaes.

Ante esta situación, un móvil policial acudió al comercio y los uniformados demoraron al individuo, quien accedió a entregarse.

El fiscal en turno fue informado sobre lo ocurrido y ordenó la detención del hombre y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Recuperaron un parlante que había sido robado

Por otra parte, durante la noche del lunes, efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por la intersección de las calles Islas Orcadas del Sur y Base Primavera, cuando observaron a un hombre que caminaba con un parlante de gran tamaño.

Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el equipo de sonido y escapó entre las viviendas de la zona.

El parlante, marca Philips, de color negro y modelo TAX 3305, fue reconocido por los efectivos como un elemento que había sido sustraído días atrás. La Fiscalía dispuso su secuestro para su posterior restitución al propietario.