Una motociclista de 23 años resultó con lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este martes, en calle Osvaldo Magnasco de la ciudad de La Paz.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, la joven perdió el control de la motocicleta que conducía y terminó sobre la calzada. Ante lo sucedido, intervino personal de la Comisaría Primera.

La motociclista fue asistida y trasladada inicialmente al Hospital 9 de Julio, donde fue examinada por el médico de guardia, quien constató que presentaba lesiones de carácter grave, entre ellas fracturas óseas y politraumatismos.

Debido a la gravedad de las heridas, se dispuso el traslado de la joven al Hospital San Martín de Paraná, donde ingresó para recibir atención médica de mayor complejidad.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las tareas de relevamiento correspondientes. Además, la motocicleta fue retenida preventivamente.

La Fiscalía interviniente dispuso la realización de las diligencias de rigor. El informe policial no precisó las circunstancias que provocaron que la joven perdiera el control del rodado.