El cocinero que sufrió graves quemaduras tras la explosión en un local de comidas en Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes, murió este martes 24 de noviembre. Se trata de Nahuel Aguilar, de 32 años, quien permanecía internado en grave estado con más del 50% de su cuerpo quemado.

La noticia fue confirmada por el Municipio de Quilmes, que difundió un comunicado para acompañar a los familiares de la víctima. "El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos", manifestó.

Aguilar era el responsable del establecimiento gastronómico donde se produjo el siniestro durante la noche del domingo. Tras la explosión, había sido trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes debido a la gravedad de las lesiones.

La explosión ocurrió durante los festejos por el aniversario de Ezpeleta

El episodio se registró mientras numerosos vecinos participaban de las celebraciones por el 154.º aniversario de Ezpeleta. En medio de los festejos, una explosión seguida de incendio afectó al comercio ubicado en inmediaciones de avenida Centenario y Bogotá.

Como consecuencia del estallido, siete personas resultaron heridas, entre ellas una niña de aproximadamente 11 años. La situación obligó a suspender el espectáculo musical del grupo Los Leales y evacuar preventivamente el sector.

En el operativo de emergencia participaron bomberos de los cuatro cuarteles del distrito, además de equipos sanitarios y personal municipal, que trabajaron en la asistencia de las víctimas y el control de las llamas.

Qué determinaron las primeras pericias

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, las primeras pericias determinaron que el siniestro se originó por la explosión de una garrafa en la cocina del establecimiento.

Según los resultados preliminares, Aguilar manipulaba la garrafa cuando se produjo el estallido, aunque todavía se desconocen las circunstancias que lo provocaron.

La investigación quedó inicialmente a cargo de la Fiscalía N.º 22, que ordenó las pericias correspondientes para esclarecer lo sucedido.