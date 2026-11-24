Trabajadoras del Hogar San Vicente De Paul de Paraná convocaron a una concentración para pedir por la continuidad de la institución, cuya situación económica pone en riesgo su funcionamiento desde enero de 2027. La actividad será este jueves 26 de noviembre, a partir de las 16.30, frente al establecimiento.

El hogar tiene 131 años de historia y actualmente alberga a unas 44 adultas mayores. Según la información brindada, enfrenta un déficit mensual de entre cuatro y cinco millones de pesos.

Durante una recorrida de Elonce, Andrea y Analía, dos empleadas, expresaron la preocupación que atraviesan las residentes y el personal. Ambas invitaron a la comunidad a sumarse al pedido para evitar el cierre.

El reclamo apunta a una actualización de los aranceles

Las trabajadoras explicaron que solicitan a PAMI una adecuación de los valores que recibe la institución. Aclararon que el planteo no se refiere a la falta de pago, sino a que los aranceles resultan insuficientes para afrontar los gastos.

“Hace falta que se aumente el arancel para estar acorde a los gastos”, manifestó una de las entrevistadas. Entre las necesidades mencionaron la alimentación y el sostenimiento cotidiano del hogar.

La preocupación por el Hogar San Vicente De Paul comprende tanto la continuidad laboral como el bienestar de quienes viven allí. “Esta es su casa y nosotros somos su familia”, expresó una de las empleadas.

La incertidumbre también alcanza a las residentes

Según relataron Andrea y Analía, algunas de las mujeres alojadas conocen las dificultades económicas. Esa situación genera preguntas sobre el futuro y preocupación por el personal que las acompaña diariamente.

“Hay varias ancianas que están al tanto de la situación y que no sólo están preocupadas solamente por ellas, sino también por nosotros”, contó una de las trabajadoras. Ambas llevan alrededor de seis años en la institución, donde se desempeñan en tareas de cuidado y cocina.

El vínculo construido durante ese tiempo fue uno de los aspectos que destacaron en la entrevista. “Nosotros somos su familia y ellas también nuestra familia”, señalaron al explicar por qué buscan sostener el espacio.

Convocan a una marcha para evitar el cierre del Hogar San Vicente de Paul

La concentración será el jueves desde las 16.30

La convocatoria frente al Hogar San Vicente De Paul busca reunir apoyo comunitario para que se encuentre una solución antes de fin de año. Las empleadas recordaron que el margen para sostener la situación actual es limitado.

Pese a la incertidumbre, manifestaron su expectativa de que el reclamo sea escuchado. También remarcaron el compromiso con la atención de las residentes mientras continúan las gestiones.

“Nosotros le pedimos a toda la comunidad que ahora el 26 de noviembre nos acompañen”, expresaron. La concentración comenzará a las 16.30 y tendrá como eje el pedido de continuidad del hogar.