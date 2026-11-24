La paritaria municipal de Paraná tuvo una nueva instancia de negociación este martes, en la que la Asociación Personal Superior (APS-Jerarquizados) rechazó el ofrecimiento del Ejecutivo de un 5% de aumento salarial con los haberes de noviembre y un bono de $150.000 que se abonaría en enero.

En diálogo con Elonce, el secretario general de APS, Ariel Garay, consideró insuficiente la propuesta y ratificó el pedido de una recomposición salarial del 12%, planteada anteriormente en dos tramos: un 8% en noviembre y un 4% en diciembre.

"Nosotros exigimos al Ejecutivo que nos llamen a discutir, pero a discutir seriamente una recomposición salarial", expresó Garay y sostuvo que el ofrecimiento constituye un paliativo que no se corresponde con la realidad económica de los trabajadores municipales. "Tenemos que tener un sueldo acorde a lo que realizamos", manifestó.

Ariel Garay, secretario general de APS (Elonce)

El gremio cuestionó el aumento ofrecido

Según precisó el dirigente, actualmente un trabajador municipal percibe un mínimo garantizado de $808.000, que con la aplicación del incremento ofrecido pasaría a aproximadamente $848.000.

"APS rechaza, no va a firmar ningún acta que siga profundizando la brecha entre lo que se necesita para vivir y lo que estamos cobrando", manifestó Garay.

Por su parte, Héctor Palacios, secretario gremial de APS, advirtió que la mitad de la planta municipal percibe el mínimo garantizado. "Se sigue hablando de números, pero no se habla de personas. Los trabajadores son personas, la estamos pasando muy mal", expresó.

Héctor Palacios, secretario gremial de APS (Elonce)

Cómo continuará la negociación salarial

Tras rechazar el ofrecimiento, APS convocó al cuerpo de delegados para las 12 de este martes, con el objetivo de evaluar la situación y definir los pasos a seguir.

Garay indicó que el Ejecutivo también planteó la posibilidad de retomar las negociaciones salariales en enero. Asimismo, señaló que hasta el momento no hubo acercamientos con los demás gremios municipales.

"Nosotros estamos abiertos a dialogar y defender el salario de los trabajadores", sostuvo el secretario general, quien ratificó que APS no firmará el acuerdo salarial en los términos propuestos por el municipio.