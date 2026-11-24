Un policía fue atacado en patota y habría perdido el conocimiento en Rosario del Tala, tras sufrir dos agresiones en el marco de la Fiesta del Choripán Entrerriano, que se desarrolló en el predio Multieventos de la ciudad. Por el hecho, dos hombres quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía en turno.

Según se informó desde la Policía, el primer episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando tres hombres, todos oriundos de Tala, fueron retirados del predio tras protagonizar disturbios entre el público presente.

Inmediatamente, los efectivos apostados en el ingreso fueron alertados de que uno de los individuos habría agredido a un funcionario policial que se encontraba franco de servicio y disfrutaba del espectáculo. El ataque habría sido en represalia por un procedimiento de retención de una motocicleta y le provocó una herida en la boca.

Atacaron en patota al policía cuando iba a realizar la denuncia

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los uniformados demoraron e identificaron al presunto agresor cuando circulaba por la intersección de las calles 9 de Julio y Rebagliatti.

En tanto, el funcionario herido se dirigió hacia la Jefatura Departamental para radicar la correspondiente denuncia. Sin embargo, al llegar a la intersección de 9 de Julio e Yrigoyen, fue sorprendido y atacado por un grupo de personas que serían allegadas al hombre previamente demorado.

Los agresores derribaron al policía y continuaron golpeándolo mientras permanecía en el suelo. Como consecuencia del ataque, el funcionario habría perdido el conocimiento, además de sufrir otras lesiones.

El policía fue hospitalizado y hay dos detenidos

El efectivo fue trasladado de urgencia al hospital de Rosario del Tala, donde le realizaron los estudios médicos correspondientes. Posteriormente, recibió el alta.

A partir de las descripciones aportadas por testigos, personal policial logró localizar en inmediaciones del lugar a un joven que habría participado de la segunda agresión.

Tanto el presunto autor del primer ataque como el sospechoso de haber intervenido en la golpiza grupal quedaron detenidos a disposición de la Fiscalía en turno. Las autoridades continuaron con las diligencias para esclarecer lo sucedido e identificar a los demás involucrados.

La Fiesta del Choripán Entrerriano convocó a unas 4.000 personas

Desde la Policía destacaron que, al momento de producirse los incidentes, el espectáculo estaba próximo a finalizar y contaba con una concurrencia de aproximadamente 4.000 personas.

Asimismo, señalaron que, hasta entonces, la Fiesta del Choripán Entrerriano se había desarrollado con normalidad.