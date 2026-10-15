“Tenemos el sueño de ayudarlos”: estudiantes impulsan una campaña por un ascensor para Crisálida

Un grupo de estudiantes de sexto año del colegio Cristo Redentor de Paraná impulsa una campaña para conseguir un ascensor para la Fundación Crisálida. La iniciativa busca facilitar el traslado de los niños y adolescentes con cáncer que se alojan en la institución durante sus tratamientos.

Las habitaciones están en el segundo piso y algunos chicos tienen dificultades para subir debido a su estado de salud. Actualmente, la fundación dispone de una rampa exterior para trasladarlos en silla de ruedas, pero su utilización se complica con el frío y la lluvia.

En diálogo con Elonce, los alumnos y la presidenta de Crisálida, Laura Petrucci, explicaron las necesidades que motivaron el proyecto y las formas de colaborar. “Ahora tenemos el sueño de ayudarlos a conseguir un ascensor hospitalario”, expresaron los jóvenes.

Un proyecto escolar para acompañar a la fundación

La propuesta surgió en la materia Prácticas Educativas, con la profesora Mara Murcia. Los estudiantes eligieron trabajar con Crisálida, conversaron con su presidenta e hicieron un relevamiento para identificar necesidades y definir los objetivos de su intervención.

Desde su orientación en Comunicación, el grupo prepara videos y acciones de difusión para dar a conocer la campaña. También convocó a creadores de contenido a sumarse: “Si algún influencer o creador de contenido de Paraná o de donde sea quiere ayudarnos para difundir la campaña y conseguir un ascensor, sería nuestro sueño”.

Petrucci explicó que el edificio ya cuenta con un espacio previsto para instalarlo. Según los valores que mencionó, un ascensor hospitalario cuesta entre USD 45.000 y USD 63.000, mientras que uno convencional ronda entre USD 30.000 y USD 40.000.

Por qué necesitan mejorar el acceso

“Los chicos por ahí están muy débiles y no pueden subir escaleras”, señaló la presidenta. Sobre la alternativa que utilizan actualmente, detalló: “Los subimos por una rampa que tenemos con silla de ruedas, pero la rampa no está techada ni cerrada”.

Crisálida acompaña a niños y adolescentes con cáncer y ofrece alojamiento para quienes necesitan permanecer en Paraná. Tiene cuatro habitaciones y un monoambiente con cocina y baño individuales, destinado a pacientes inmunosuprimidos que requieren aislamiento.

“A veces los dejan salir unos días del hospital, pero no pueden retornar a su casa porque no tienen las condiciones edilicias o tienen que esperar resultados”, explicó Petrucci. En esos períodos, los chicos y sus familias pueden quedarse en la sede.

Cómo colaborar con la campaña

Los estudiantes invitaron a participar de la feria americana que funciona en la fundación los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19. También se reciben prendas de temporada en buen estado y juguetes de plástico, lavables y sin roturas.

Otra posibilidad es realizar una donación económica a la institución e indicar “ascensor” como motivo de la transferencia. Petrucci también señaló que recibirían un equipo donado: “Cualquiera, de cualquier tipo que quieran donar, va a ser bienvenido”, afirmó, y aclaró que podrían evaluar otra ubicación si fuera necesario.

La presidenta contó además que recibieron un televisor, un secarropas y un anafe eléctrico del Ministerio, y que adquirieron un lavarropas con un aporte de la empresa Naima. Esas incorporaciones se suman al equipamiento comprado con un subsidio municipal, mientras la campaña de los estudiantes se concentra en resolver el acceso a los pisos superiores.