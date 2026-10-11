La mamá de Nehitan agradeció la ayuda y pidió colaboración urgente para viajar al Garrahan

La familia de Nehitan, el niño de tres años de Paraná que presenta esclerosis múltiple y recibe atención médica en el Hospital Garrahan, volvió a solicitar ayuda económica para afrontar un nuevo viaje a Buenos Aires. Su mamá, Milagros, explicó que deben trasladarse el próximo 15 de octubre, pero todavía no consiguieron reunir el dinero necesario para cubrir los gastos.

Ante esta situación, la mujer impulsó una nueva rifa solidaria por el Día de la Madre y pidió colaboración a la comunidad para vender los números antes de la fecha prevista para el traslado.

“Les quiero pedir si me pueden ayudar para vender los números de la rifa, por favor. El 15 viajamos al Garrahan y no pudimos juntar toda la plata”, expresó Milagros en un mensaje dirigido a quienes acompañan la situación de su hijo.

La mamá de Nehitan se ofreció a trabajar para reunir el dinero

La madre del pequeño manifestó su preocupación por los gastos que deberán afrontar durante la próxima visita al centro de salud de Buenos Aires, donde Nehitan tiene previsto realizarse nuevos estudios para determinar cómo continuará su tratamiento.

En su pedido, Milagros también expresó su disposición a realizar trabajos que le permitan conseguir los recursos necesarios. “Me ofrezco para trabajar a cambio. Necesitamos juntar la plata”, manifestó.

La familia había organizado distintas iniciativas solidarias para afrontar los costos de los viajes y la atención médica del niño. Sin embargo, pese al acompañamiento recibido, todavía necesita reunir fondos para concretar el próximo traslado.

Agradecimiento por las rifas y nuevos premios donados

Milagros también dedicó un mensaje de agradecimiento a todas las personas que participaron de los sorteos anteriores y colaboraron con la causa de Nehitan.

“Quiero darles las gracias a todos los que compraron números y ayudaron mucho con las rifas de Nehitan”, expresó.

Además, contó que en el último sorteo resultaron ganadores los números 44 y 53, pero ambas personas decidieron donar sus premios para que la familia pudiera utilizarlos nuevamente en otras iniciativas solidarias.

“Ya se sorteó y salió el 44, que el señor le donó el premio a Nehitan. También salió el 53 y la señora se lo donó para hacer otra rifa”, relató la mamá.

Cómo colaborar con Nehitan

La familia continúa difundiendo una nueva rifa por el Día de la Madre con el objetivo de recaudar el dinero que falta para el viaje del 15 de octubre.

Quienes deseen colaborar, comprar números de la rifa o comunicarse directamente con Milagros pueden hacerlo a través de WhatsApp al 3436103330.

La mamá agradeció también la difusión de la historia de su hijo y reiteró la importancia de conseguir ayuda antes del próximo control médico en el Hospital Garrahan.