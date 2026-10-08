“Somos afortunados”: Emma avanza en su recuperación tras inédita cirugía cardíaca

Emma, la beba de Gualeguaychú que padece miocardiopatía dilatada severa y fue sometida a una inédita cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan, recibió este lunes el alta ambulatoria. La noticia representa un importante avance en su recuperación, aunque deberá permanecer en Buenos Aires junto a su mamá, Lorena Holstein, para continuar con los controles médicos.

En diálogo con Elonce, la madre de la pequeña compartió su alegría por la evolución de su hija y explicó que la decisión de otorgarle el alta médica fue tomada luego de que los distintos especialistas evaluaran su estado de salud.

“Nosotros ya pensábamos que tal vez el sábado nos iban a dar el alta, pero después dijeron que no, que íbamos a esperar hasta el lunes, cuando se juntaban todos los médicos y tenían que estar todos de acuerdo”, relató Lorena.

Cómo fue el alta de Emma en el Hospital Garrahan

La mamá explicó que antes de abandonar la internación fue necesario completar diferentes evaluaciones médicas y aprender a administrar las nuevas medicaciones.

“Faltaba que Hematología hiciera los análisis, que diera el OK. Después tenían que pasar los cardiólogos de ella a verla y, cuando todos fueron dando su OK, nos quedamos a practicar las nuevas medicaciones, cómo seguir, todo eso, y después nos vinimos con el alta”, detalló.

La intervención quirúrgica se realizó durante septiembre y, aunque la familia sabía que existía la posibilidad de una recuperación relativamente rápida, el proceso superó sus expectativas.“Por los virus y demás, tuvimos un poco más de tiempo, pero fue demasiado rápido, siendo que uno se imagina que quizás iba a estar más tiempo”, expresó.

Lorena también destacó la fortaleza de su hija durante los días posteriores a la operación. “Incluso la admiro porque mi única operación fue una cesárea y siento que ella se ha recuperado más rápido de lo que uno se recupera. Y ella ya ni siquiera está tomando nada para ningún dolor”, contó emocionada.

Emma recibió el alta ambulatoria tras una compleja cirugía cardíaca: “Somos afortunados”

Por qué Emma todavía no puede regresar a Gualeguaychú

Pese al alta ambulatoria, Emma y su mamá deberán continuar alojadas en un hotel de Buenos Aires, cerca del Hospital Garrahan. “Hasta que los cardiólogos consideren y nos den el OK de que en algún momento podamos volver”, explicó Lorena.

La madre señaló que comprende la decisión de los especialistas de mantenerlas cerca del nosocomio, ya que los resultados de la intervención no podrán evaluarse completamente de manera inmediata.

“Yo sé que lo que ellos quieren es tener la tranquilidad de que su corazón... Esta operación se va a ver en un tiempo, no se van a ver los resultados enseguida”, manifestó.

En ese sentido, agregó: “Creo que ellos están esperando empezar a ver de esta operación, aunque sea de a poco, pequeños avances para dejarnos ir”.

“No me arrepiento nunca de haberla traído al Garrahan”

Durante la entrevista, Lorena reflexionó sobre la importancia de haber buscado atención médica especializada para su hija.

“Yo siento que somos afortunados. Uno ve tantos casos, tantas luchas, y yo siempre digo que no me arrepiento nunca de haberla traído al Garrahan y no haber esperado”, sostuvo.

Y agregó una frase que refleja la preocupación que atravesó durante los meses anteriores: “Porque tal vez, si yo hubiera esperado en casa, tal vez ella ya no estaría acá”.

La mamá contó que, durante su permanencia en Buenos Aires, conoció a otras familias cuyos hijos atraviesan enfermedades cardíacas complejas.

Entre esos casos mencionó el de una beba con una afección similar a la de Emma, que actualmente se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante cardíaco.

“Es ahí cuando yo pienso el porqué del apuro de los médicos, para que ella no llegue a eso”, expresó.

La importancia de continuar cerca del hospital

Lorena explicó que la experiencia de otras familias le permitió comprender mejor los cuidados que requiere Emma y las razones por las que los médicos todavía no autorizaron el regreso a Entre Ríos.

“Jamás juzgaría a los cardiólogos por hacernos quedar. Por el contrario, soy muy consciente del porqué nos hacen quedar y sé que uno lo aprende en el camino”, aseguró.

La mamá señaló que, en pacientes con enfermedades cardíacas complejas, el estado de salud puede modificarse rápidamente.

“Ellos hoy están bien y tal vez, de un momento para el otro, surge algo que los desestabiliza totalmente. Y si nosotros estamos lejos del Garrahan, conseguir una cama es muy complicado”, explicó.

Por ese motivo, consideró fundamental respetar los tiempos de recuperación y las indicaciones del equipo médico.

Una vez que los especialistas autoricen el regreso a Gualeguaychú, Emma deberá continuar con los controles cardiológicos correspondientes.

Emma, junto a su mamá, tras el alta ambulatoria (foto Elonce)

El deseo de reencontrarse con sus tres hermanos

La recuperación de Emma también representa un desafío emocional para toda la familia, que permanece separada mientras la pequeña continúa su tratamiento.

Lorena contó que sus otros tres hijos se encuentran en Gualeguaychú y que la distancia se vuelve cada vez más difícil. “Se viene el Día de la Madre, se viene mi cumpleaños una vez más y voy a estar lejos de ellos, pero felices, felices igual”, expresó, visiblemente emocionada.

Sin embargo, la mamá comenzó a organizar una posibilidad para que los hermanos puedan viajar a Buenos Aires y compartir unos días juntos. “Tengo pensado el fin de semana después del 22, que es mi cumpleaños, poder traerlos a los otros tres para acá, aunque sea ese fin de semana”, contó.

Y agregó: “Ellos sienten, ya se les hace muy duro todo. Entonces, poder tener ese regalito sería el mejor regalo del Día de la Madre que puedo tener”.

Organizan una rifa para afrontar los gastos

Aunque Emma recibió el alta ambulatoria, la familia todavía debe permanecer en Buenos Aires, lo que implica continuar afrontando gastos mientras esperan la autorización médica para regresar a Gualeguaychú.

Por ese motivo, Lorena y sus allegados organizaron una rifa solidaria para reunir fondos y sostener los gastos de esta etapa.

Durante la entrevista, la mamá agradeció a las personas que acompañaron a la familia desde que comenzó el tratamiento. “Siempre hemos tenido mucha gente que nos ha ayudado”, destacó.

Los interesados en colaborar, pueden hacerlo al alias martin.bassini cuyo titular es Martín Óscar Bassini.

También recordó especialmente el apoyo recibido de personas y grupos solidarios que colaboraron con Emma durante su permanencia en el Hospital Materno Infantil San Roque, en Paraná.

La familia continúa recibiendo ayuda mientras permanece en Buenos Aires, a la espera de que los médicos consideren que Emma está en condiciones de regresar a su hogar.