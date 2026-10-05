Emma, la beba entrerriana, recibió el alta ambulatoria tras su compleja cirugía a corazón abierto

Emma recibió el alta ambulatoria tras la compleja cirugía a corazón abierto a la que había sido sometida a fines de septiembre en el Hospital Garrahan. Su mamá, Lorena Holstein, anunció la noticia este lunes, después de varios días complicados en la recuperación de la beba de Gualeguaychú.

“Esta abejita chiquitita está de alta ambulatoria”, celebró la madre al compartir la evolución de su hija.

La pequeña había sido intervenida como parte del tratamiento por una miocardiopatía dilatada severa. Luego de atravesar dificultades durante los días posteriores a la operación, logró reponerse y alcanzar esta nueva etapa de su recuperación.

“Llegó el alta ambulatoria. Gracias a Dios, que nunca nos soltó la mano. Gracias a todos los que nos han ayudado todo este tiempo, al grupo de WhatsApp Unidos por Emma, familia y amigas que se han hecho cargo de mis otros tres hijos. Gracias a todos los que han orado y pedido por la gordita. A mis tres hijos, que son unos valientes que se quedaron allá”, publicó la mamá.