La beba entrerriana operada del corazón contrajo un virus respiratorio y permanece aislada

Emma, la beba entrerriana de ocho meses que fue sometida a una cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan, contrajo un virus respiratorio, presentó fiebre y fue aislada. Su mamá, Lorena Holstein, volvió a pedir oraciones mientras continuaba su recuperación. "Es una leona", destacó.
Emma, la beba entrerriana de ocho meses que fue sometida a una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan, atravesó una nueva complicación durante su recuperación. Su mamá, Lorena Holstein, comunicó que la pequeña contrajo un virus respiratorio, presentó fiebre y debió ser aislada.
La actualización sobre el estado de la niña fue realizada ayer por su madre en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró el 29 de septiembre.
“Sigue luchando con todas sus fuerzas, es una leona. Pero a veces las cosas se complican. En estos momentos Emma tiene un virus respiratorio que no la está favoreciendo”, expresó Lorena al comunicar la situación de su hija.
La mamá de la pequeña explicó que el cuadro respiratorio produjo una nueva complicación mientras Emma continuaba atravesando el proceso posterior a la intervención cardíaca. “Levantó fiebre, hoy la aislaron. Les pedimos que sigan orando por la gorda”, manifestó.
Pese a esta situación, Lorena mantuvo su mensaje de acompañamiento hacia su hija y expresó: “Sé que una vez más vamos a salir de esta con la ayuda de Dios”.
Emma permanecía bajo atención médica después de haber sido sometida a una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan.
La enfermedad cardíaca de Emma
La beba entrerriana nació el 16 de enero con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad que comprometió el funcionamiento de su corazón.
A partir de su cuadro, la familia atravesó distintas instancias de atención médica y posteriormente debió trasladarse a Buenos Aires para buscar alternativas de tratamiento.
Lorena había relatado que, cuando llegaron al Hospital Garrahan, las posibilidades terapéuticas que tenían eran limitadas.
Según recordó la mamá de Emma, inicialmente les habían mencionado la posibilidad de utilizar una medicación que recién podría ser administrada cuando la niña cumpliera un año.
Sin embargo, posteriormente surgió la posibilidad de adelantar ese tratamiento y Emma pudo recibirlo cuando tenía seis meses de vida.
Luego apareció una nueva alternativa para abordar su cuadro cardíaco: realizar una intervención quirúrgica denominada cerclaje de la arteria pulmonar, una técnica que, de acuerdo con la información brindada por su familia, no registraba antecedentes en Argentina para un caso con su diagnóstico. El objetivo del procedimiento es fortalecer su corazón y retrasar la necesidad de un trasplante.
La pequeña fue finalmente sometida a una cirugía a corazón abierto, tras la cual continúa su recuperación en el Hospital Garrahan.
Sus padres, Lorena Holstein y Martín Bassini, permanecen en Buenos Aires por indicación médica, mientras sus otros tres hijos quedaron en Gualeguaychú al cuidado de familiares. Tras conocer que Emma había salido de quirófano, la familia pidió que continuara la cadena de oración por su recuperación.
Quienes deseen colaborar con los gastos que afronta la familia pueden hacerlo mediante el alias martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini.