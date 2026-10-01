Quini 6: un entrerriano ganó más de $31 millones y una agencia repitió la suerte

Un apostador de Entre Ríos ganó $31.202.037 en el Quini 6 al acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale. Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, la apuesta ganadora fue realizada en la Agencia Nº 41 de Larroque, que volvió a quedar vinculada con un importante premio luego del registrado el pasado 23 de septiembre.

En las tres principales modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con seis aciertos y los pozos quedaron vacantes. Para el próximo sorteo habrá, en total, $9.400 millones en juego.

En el Tradicional fueron sorteados los números 09-02-01-28-40-41. Como no hubo ganadores con todos los aciertos, quedaron acumulados $1.244.265.095 para el próximo sorteo.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 36-42-33-14-13-08. Tampoco se registraron ganadores y el pozo acumulado alcanzó los $4.322.169.936.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 33-43-06-34-22-24. Al quedar vacante el primer premio, se acumularon $1.527.929.741.

Más de $31 millones para Entre Ríos

En el Siempre Sale fueron sorteados los números 07-28-06-31-37-24. Hubo 12 apostadores que consiguieron cinco aciertos, por lo que cada uno obtuvo $31.202.037.

Uno de los ganadores realizó su apuesta en Entre Ríos, precisamente en la Agencia Nº 41 de Larroque, mientras que los restantes premios se distribuyeron entre Santa Fe, con dos ganadores; Capital Federal, con dos; provincia de Buenos Aires, con cuatro; y Córdoba, con tres.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.415 ganadores, quienes recibirán $141.342,76 cada uno.

La misma agencia ya había entregado otro premio

La particularidad es que la Agencia Nº 41 volvió a entregar un importante premio del Siempre Sale a pocos días de otro festejo. El pasado 23 de septiembre, un apostador había ganado allí más de $18 millones en la misma modalidad.

En aquella oportunidad, Elisabeth Maciel, responsable de la agencia, había contado a Elonce que el ganador realizaba desde hacía años una apuesta fija.

“Hace años que la juega el apostador. Así que, para quienes se aburren de jugar los mismos números de siempre, tal vez llega con un poquito de paciencia, como en este caso”, había expresado Maciel tras conocerse aquel premio.

También había destacado la repercusión que generó el premio en la localidad. “Tuvimos la suerte de dar el premio del Siempre Sale. Hubo un solo ganador en la provincia de Entre Ríos y por suerte cayó en Larroque, en nuestra agencia”, había señalado.

Dos importantes premios en pocos días

La Agencia Nº 41, conocida como El Caburé, funciona desde 1980 y se encamina a cumplir 46 años de actividad. Luego del premio entregado en septiembre, Maciel había manifestado su expectativa de que la buena racha continuara.

“Cayeron lindos premios en Gualeguay y Gualeguaychú. Nosotros estamos en el medio y parecía que nos pasaban por alto. Ahora aterrizó en Larroque, por suerte”, había celebrado entonces.

Pocos días después, la agencia volvió a aparecer entre las favorecidas por el Quini 6, esta vez con un premio superior a los 31 millones de pesos para otro apostador entrerriano. Elonce.com