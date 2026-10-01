Identifican un nuevo virus transmitido por garrapatas

Científicos han descubierto un nuevo virus en garrapatas que podría explicar enfermedades en pacientes que antes no mostraban el virus esperado en pruebas.
Investigadores identificaron un nuevo virus, el nairovirus de la garrapata asiática (ALTNV), que podría ser responsable de enfermedades en pacientes que anteriormente no mostraban el virus esperado en pruebas diagnósticas. Este descubrimiento se realizó tras un análisis exhaustivo de pacientes en China que presentaban síntomas de fiebre grave con trombocitopenia (SFTS), pero que resultaban negativos para el virus conocido, el Dabie bandavirus.
El SFTS es una enfermedad transmitida por garrapatas que puede causar fiebre, descenso de plaquetas y afectación de órganos, con una letalidad que varía entre el 10 y el 30 por ciento. Sin embargo, más del 30 por ciento de los pacientes diagnosticados clínicamente con SFTS no presentaban el virus asociado, lo que llevó a los científicos a investigar más allá del patógeno habitual.
Utilizando una técnica de secuenciación metatranscriptómica, los investigadores pudieron identificar el nuevo virus en muestras de pacientes febriles con antecedentes de exposición a garrapatas. De un total de 3.163 pacientes analizados, el 10,4 por ciento dio positivo para el nairovirus, y entre aquellos que resultaron negativos para el Dabie bandavirus, el 15,1 por ciento portaba el nuevo virus.
El estudio también reveló que el nairovirus puede coexistir con el Dabie bandavirus en un mismo individuo, lo que complica el diagnóstico y la gravedad de la enfermedad.
En casos de coinfección, se observó un mayor deterioro de la salud en comparación con aquellos infectados solo por el Dabie bandavirus.
Además, se demostró que el nairovirus puede ser transmitido por la garrapata Haemaphysalis longicornis, lo que establece un vínculo directo entre el vector y la enfermedad. Este hallazgo subraya la importancia de ampliar los criterios diagnósticos en regiones donde el SFTS es endémico, ya que la ausencia del Dabie bandavirus no implica necesariamente que no haya un agente patógeno presente.
El descubrimiento del nairovirus de la garrapata asiática no solo amplía el conocimiento sobre los virus transmitidos por garrapatas, sino que también resalta la necesidad de mejorar los diagnósticos para identificar correctamente las causas de enfermedades febril en áreas afectadas.